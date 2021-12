Preço médio do botijão de gás de 13 kg se mantém estável no Rio Grande do Sul

publicidade

Dados do sistema de levantamento de preços da Agência Nacional do Petróleo (ANP), no período entre 19 e 25 de dezembro, revelam que o valor médio do botijão de 13 kg no Rio Grande do Sul tem um preço de R$ 102,06 em 321 postos pesquisados, valor inferior aos R$ 102,02 da semana anterior.

Em Porto Alegre, o valor médio é de R$ 104,98, um pouco acima dos R$ 105,19 da semana anterior. Santo Ângelo, com R$ 130,33 é o valor médio mais alto do estado. Os valores médios mais baixos cobrados no Rio Grande do Sul pelo botijão estão em Alvorada (R$ 93,28) e Cruz Alta (R$ 9,00).