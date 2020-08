Preços da gasolina e do diesel sobem pela 10ª semana seguida

publicidade

Os preços médios da gasolina e do diesel nos postos brasileiros encerraram a semana em alta, marcando o 10º aumento semanal consecutivo, mostraram dados da ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis) nesta sexta-feira, enquanto o etanol teve leve baixa.

A elevação dos valores praticados nas bombas tem acompanhado uma série de aumentos praticados pela Petrobras nas refinarias desde meados de abril, embora a estatal tenha anunciado para a partir desta sexta-feira a primeira redução no período, com corte de 4% na gasolina.

O custo médio para o consumidor final do diesel, combustível mais utilizado no Brasil, encerrou a semana em R$ 3,322 por litro, com elevação de 1,28% no período, segundo os números da ANP.

A gasolina foi comercializada em média por R$ 4,203 por litro nos postos, com avanço semanal de 0,67%, de acordo com a agência. Com isso, o valor do diesel nas bombas agora acumula queda de 12% frente à primeira semana do ano, enquanto a gasolina tem retração de 7,8% desde então.

O movimento dos preços finais compara-se com uma queda acumulada de cerca de 13,7% para a gasolina e 25% para o diesel nas refinarias da Petrobras ao longo de 2020.

O repasse de reajustes nas refinarias aos postos não é automático e nem obrigatório e depende de uma série de fatores, como margem da distribuição e revenda, impostos e adição obrigatória de biodiesel.

Já o etanol hidratado, concorrente da gasolina nas bombas, encerrou a semana vendido em média por R$ 2,741 por litro, com queda de 0,18% ante a semana anterior. No acumulado do ano, os preços do etanol nos postos têm baixa de 13,6%, segundo os dados da ANP.