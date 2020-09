Quatro em cada dez empresas ainda sentem impactos negativos da Covid-19, diz IBGE

publicidade

Quatro (38,6%) em cada dez empresas ainda sentiam o impacto negativo da covid-19 na primeira quinzena de agosto, de acordo com a Pesquisa Pulso Empresa: Impacto da Covid-19 nas empresas, divulgada nesta terça-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

De 3,2 milhões de empresas em funcionamento na primeira quinzena de agosto, para 33,9% das empresas o impacto foi pequeno ou inexistente; e, para 27,5%, o efeito foi positivo. As empresas dos setores construção (47,9%) e comércio (46,3%) foram as que mais sentiram os efeitos da pandemia na quinzena.

Já no setor industrial, 38,9% relataram impactos pequenos ou inexistentes e, no setor de serviços, a incidência foi de 41,9%, com destaque para os segmentos de informação e comunicação (61,5%) e serviços profissionais e administrativos (45,6%).