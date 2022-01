QuintoAndar apresenta nova marca e se consolida como a maior plataforma de moradia da América Latina

publicidade

O QuintoAndar, maior plataforma de moradia da América Latina, lançou um novo posicionamento de marca e identidade visual. A mudança reflete em uma reformulação da startup, que visa fortalecer a humanização com os usuários e proporcionar uma experiência acolhedora, simples, flexível e contemporânea. Os números levantados em 2021 indicaram que a empresa ficou avaliada em US$ 5,1 bilhões, tem mais de R$ 78 bilhões em ativos sob gestão, valores que se traduzem em uma média de 10 mil novos contratos de aluguel, compra e venda por mês e mais de 130 mil contratos ativos de aluguel em gestão no ano passado, além de operar em mais de 50 cidades no Brasil, Argentina, Equador, Panamá, Peru e México por meio das operações do grupo Navent, adquirido em dezembro de 2021.

Segundo o diretor de Comunicação do QuintoAndar, Bruno Rossini, a plataforma representa 40% das buscas relacionadas à moradia, o que a torna líder de aluguel e venda de imóveis residências no Brasil, com um contrato fechado a cada cinco minutos. “Hoje temos quatro mil funcionários, com 650 atuando na área de tecnologia para dar todo suporte para as negociações”, ressaltou.

A identidade visual foi apresentada pela diretora de Marketing Flávia Mussalem, que explicou que o novo formato, um quadrado que abre um dos lados significando uma porta que se abre, está adequado ao intuito proposto, que é mostrar “vidas reais, pessoas reais”, que buscam se reconhecer nas escolhas individuais do local em que escolhem para morar.

Além de concretizar o propósito da empresa, o novo posicionamento da marca está alinhado à expectativa e à necessidade das pessoas com o mercado imobiliário. Esse movimento vai orientar a atuação da companhia no mercado e seus planos de futuro, bem como a criação de produtos e experiências que ajudem todo o mercado de moradia, dando vida a seu propósito de abrir portas para que mais pessoas morem melhor.

O cofundador e CEO do QuintoAndar, Gabriel Braga, considera que para muitas pessoas no Brasil, o QuintoAndar já é sinônimo de moradia pela experiência oferecida na hora de buscar um novo lar. “Ao assumir este propósito de abrir as portas para que as pessoas possam viver melhor, queremos que todas as pessoas lembrem do QuintoAndar, quando pensarem em casa. Seja pela nossa variedade de imóveis que contempla todo tipo de sonho ou por todas as nossas soluções que transformam a experiência do morar. Tudo isso porque a gente sabe que casa não acontece sozinha e ela depende de uma jornada única para cada pessoa ou família”, esclareceu.