Receita alerta sobre novo golpe da restituição do Imposto de Renda

A Receita Federal alertou nesta terça-feira (3) sobre novo golpe na internet para tentar enganar o contribuinte. Desta vez, o golpistas estão utilizando informações a respeito da restituição de Imposto de Renda Pessoa Física para lesar os cidadãos, com o nome da Receita Federal.

A instituição afirma que os contibuintes devem ter cuidado com as correspondências enviadas por e-mail. Os alertas enviados pela Receita Federal por e-mail ou mensagem não possuem links de acesso

"Todas as informações recebidas devem ser confirmadas diretamente no Portal e-CAC, com acesso seguro por meio da conta gov.br", orienta a Receita.

Fique atento e não clique em links

O email enviado pelos golpistas utiliza uma imagem não autorizada da logomarca comemorativa dos 100 anos do Imposto de Renda, além da conta gov.br, para tentar dar uma impressão enganosa de autenticidade ao conteúdo. Eles ainda informam os dados para recebimento da restituição via Pix, e um link falso para visualizar o comprovante.

Restituição

As restituições do Imposto de Renda deste ano ocorrerão em cinco lotes. Os pagamentos começam em 31 de maio, data do primeiro lote, seguindo a ordem de prioridade estabelecida em lei, e vão até 30 de setembro, quando será pago o quinto lote. Os contribuintes que enviarem a declaração primeiro receberão a restituição nos primeiros lotes. O prazo de entrega da declaração do IR 2022 vai até o dia 31 de maio.

