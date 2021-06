Rede Bourbon e Moinhos Shopping presenteiam clientes em campanhas do Dia dos Namorados

publicidade

O Amor Tá On no Bourbon é a nova campanha de Dia dos Namorados lançada pela rede Bourbon Shopping. Na promoção, que segue até o dia 15 de junho, a cada R$ 400,00 em compras realizadas nos shoppings, os clientes ganham um giro na roleta de namorados. O sorteio dos prêmios é totalmente digital, sendo feito através do aplicativo do Bourbon Shopping. Na dinâmica, serão distribuídos prêmios como smartphones nos modelos Samsung Z Flip e Samsung S20, smartwatches Galaxy Watch Active 2 e fones de ouvido sem fio da Xiaomi.

As notas fiscais também são trocadas diretamente pelo aplicativo (para as notas do Bourbon Canoas os clientes devem utilizar o app Prizor). Participam da promoção O Amor Tá On no Bourbon os shoppings Bourbon Wallig, Bourbon Ipiranga, Bourbon Country, Bourbon Assis Brasil, Bourbon Canoas, Bourbon São Leopoldo, Bourbon Novo Hamburgo e Bourbon San Pellegrino, em Caxias do Sul. O regulamente completo da ação está disponível no site: www.bourbonshopping.com.br.

Já o Moinhos Shopping lança a campanha Moinhos Loving. Na promoção, a cada R$ 800,00 em compras realizadas no shopping, os clientes ganham uma espumante Freixenet Doc Prosecco, além de concorrer, através de um número da sorte, a um final de semana em acomodações no Casulo do Parador, em Cambará do Sul e a um passeio de balão sobre a região ao amanhecer. A estadia inclui duas diárias com café da manhã e chá da tarde. A ação segue até o dia 15 de junho. A retirada da espumante será agendada através de um voucher enviado ao celular do cliente, e poderá ser realizada no shopping, das 12h às 20h, conforme os dias de funcionamento do empreendimento. A promoção dá direito a um prêmio por CPF. O regulamento da ação se encontra no site: www.moinhosshopping.com.br.

Vitrine Online

Na rede Bourbon Shopping e Moinhos Shopping, as compras realizadas pela Vitrine Online, através dos links www.bourb.online, para as lojas da rede Bourbon, e www.vitrine.moinhosshopping.com.br, para o Moinhos Shopping, também participam na promoção. A vitrine online, uma plataforma exclusiva para exibição de produtos destacados das lojas de cada shopping, ganhará ainda uma campanha especial com itens e ofertas dedicados à data.