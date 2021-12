Rede de supermercado oferece itens sem ajuste de inflação e com valor do ano passado

publicidade



Nesta semana, as lojas do Grupo BIG iniciam a campanha ‘Natal com preços de 2020’, que vai desconsiderar a inflação acumulada no último ano e terá diversos itens especiais com o mesmo valor cobrado em dezembro do ano passado. A ação será realizada por todos os formatos, com a participação das lojas do BIG, BIG Bompreço, Sam’s Club, Maxxi Atacado, Super Bompreço e Nacional.

No Maxxi Atacado, por exemplo, o cliente encontra o Feijão Namorado Tipo 1 Preto (1kg) por apenas R$6,49. O Chocolate Neugebauer (90g/100g) também faz parte da promoção ‘Congelamento Máxximo’ e pode ser adquirido por R$ 3,19. Outro exemplo de produto com o mesmo preço do ano passado é Composto Lacteo Ninho Forti + Nestlé Instantâneo (380g) que é vendido por R$ 12,99. As ofertas são válidas até 22 deste mês. Para mais informações, acesse o site https://www.grupobigbrasil.com.br/.