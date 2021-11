Relator deve apresentar nova tabela do IRPF na próxima semana

publicidade

O relator da reforma do Imposto de Renda (IR) no Senado Federal, Angelo Coronel (PSD-BA), afirmou nesta sexta-feira que vai apresentar na próxima semana um projeto autônomo para corrigir a tabela do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF), com o objetivo de ampliar a faixa de isenção – ou seja, a quantidade de pessoas que são dispensadas do pagamento do imposto. A ideia do senador é desmembrar o projeto da reforma do IR e apresentar um texto independente relacionado à tabela.

Veja Também

"Vamos apresentar um projeto autônomo retirando do texto que veio da Câmara a reforma da tabela do Imposto de Renda da Pessoa Física, aumentando as faixas de isenção, para que o Senado delibere e, em seguida, seja encaminhado à Câmara", disse ao R7. O parlamentar explicou que ainda não tem um valor fechado, porque está aguardando algumas informações da Receita Federal.

"A vontade é que a isenção fosse até R$ 5 mil, mas não podemos fazer algo sem termos os dados em mãos, para não fazermos populismo com esse projeto", ressaltou. No último dia 29, ele afirmou, em evento do Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis, Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas do Rio Grande do Sul (Sescon-RS), que estudos apontaram a possibilidade de aumento da faixa de isenção para R$ 3 mil, o que, na avaliação dele, é pouco. "Quem tem que pagar imposto é quem ganha mais, não quem ganha menos", frisou.