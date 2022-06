RS abre 8,9 mil vagas com carteira assinada em abril e tem o melhor saldo da região Sul

publicidade

Com 8.939 novas vagas de carteira assinada em abril, o Rio Grande do Sul chegou ao quarto mês consecutivo de registros de saldo positivo, sendo o maior volume de empregos na região Sul. Os dados são do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged), divulgado pelo Ministério do Trabalho e Previdência nesta segunda-feira. De acordo com a pasta, durante o mês de abril foram 116.369 admissões e 107.430 desligamentos.

Contudo, mesmo com saldo positivo, os números representam queda em relação ao mês de março, quando o Estado contabilizou 10.658 novos postos. São Paulo foi o primeiro do ranking com maior saldo na geração de empregos (53.818), seguido do Rio de Janeiro (22.403). O setor de Serviços foi o de maior destaque no RS, com saldo de 5.143, enquanto o de Agropecuária registrou saldo negativo. Confira os dados de cada setor:

- Serviços: 45.208 admissões e 40.065 desligamentos (Saldo 5.143)

- Construção: 8.757 admissões e 6.834 desligamentos (Saldo 1.923)

- Indústria: 28.244 admissões e 26.323 desligamentos (Saldo 1.921)

- Comércio: 30.166 admissões e 28.404 desligamentos (Saldo 1.762)

- Agropecuária: 3.994 admissões e 5.804 desligamentos (Saldo -1.810)

No saldo nacional, o Brasil criou 196.966 postos. O quarto resultado positivo consecutivo do mercado formal de trabalho ocorreu a partir de 1.854.557 contratações e de 1.657.591 demissões no mercado formal.

Veja Também