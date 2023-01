RS tem 800 vagas em concursos com inscrições abertas

publicidade

Há 797 vagas em aberto tanto para início imediato, quanto para formação de cadastro reserva, em 28 concursos no Rio Grande do Sul. A maior remuneração é de R$ 21.014,49, para 300 vagas aos cargos de advogado da União, procurador federal e procurador da Fazenda Nacional. Inscrições no site da Cebraspe (http://www.cebraspe.org.br) até 7 de fevereiro, com taxa de R$ 180.

Já o concurso do Banco do Brasil é o que disponibiliza mais oportunidades no país. No total, são 6 mil novas vagas, sendo 4 mil imediatas para os cargos de Agente de Tecnologia e Agente Comercial (Escriturário Nível Médio), além de 2 mil vagas para cadastro de reserva. A remuneração inicial é de R$ 3.622,23 para uma jornada de 30 horas semanais, além de benefícios, como plano de saúde, auxílio-alimentação e refeição, plano odontológico e possibilidade de ascensão de carreira, entre outros. As inscrições vão até 24 de fevereiro de 2023, exclusivamente no site da Fundação Cesgranrio (http://www.cesgranrio.org.br). A taxa de inscrição é de R$ 50 e as provas objetivas serão em 23 de abril de 2023.

Confira alguns dos concursos abertos no RS:

Prefeitura de Vicente Dutra

Número de vagas: 48

Remuneração: até R$ 7.581,03

Situação: inscrições até esta segunda-feira, 30 de janeiro

Informações: Cargos – Agente Comunitário (5), Agente de Licitações (1), Agente de Projetos (1), Agente de Recursos Humanos (1), Arquiteto (1), Assistente Social (Cr), Educador Físico (1), Enfermeiro Padrão (Cr), Engenheiro Agrônomo (Cr), Engenheiro Civil (Cr), Farmacêutico (Cr), Fiscal de Tributos e Obras (1), Fiscal Sanitário e Ambiental (1), Inspetor Tributário (Cr), Médico (1), Médico Clínico ESF (Cr), Médico Veterinário (Cr), Odontólogo (Cr), Professor de Atendimento Educacional Especializado (1), Professor de Ciências Biológicas (Cr), Professor de Educação Física (1), Professor de Educação Infantil (4), Professor de Geografia (1), Professor de História (Cr), Professor de Língua Portuguesa (Cr), Professor de Matemática (Cr), Professor Psicopedagogo Clínico e Institucional (Cr), Professor de Séries Iniciais (1), Psicólogo (Cr), Tesoureiro (Cr), Agente Administrativo (Cr), Agente de Almoxarifado (1), Agente de Patrimônio (1), Monitor (1), Monitor de Informática (Cr), Secretário de Escola (1), Técnico em Enfermagem (2), Eletricista (1), Guarda Municipal (1), Instalador (1), Mecânico (1), Motorista (4), Operador de Máquinas (Cr), Operário Especializado (2), Servente (3), Cozinheiro (2), Gari (3) e Operário (3). Inscrições pelo site http://www.legalleconcursos.com.br/. A taxa de inscrição custa R$ 80 para os cargos de nível fundamental, R$ 100 para nível médio e técnico e R$ 150 para os cargos de nível superior.

Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA)

Número de vagas: somente cadastro reserva

Remuneração: até R$ 7.852,16

Situação: inscrições até esta segunda-feira, 30 de janeiro

Informações: Vagas: Engenheiro Eletricista, Médico I (Cirurgia Pediátrica), Médico I (Manejo e Reabilitação Osteomuscular), Médico I (Nefrologia), Médico I (Neurocirurgia) e Médico I (Nutrologia). Os candidatos aprovados no processo seletivo de Médico I deverão estar com as especialidades médicas e as áreas de atuação registradas junto ao Conselho Regional de Medicina. Inscrições pelo site da Fundação de Apoio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Faurgs) - http://www.portalfaurgs.com.br/concursos/. As provas do certame serão aplicadas em dia, hora e locais a serem ainda divulgados.

Prefeitura de Camargo

Número de vagas: 25

Remuneração: até R$ 10.483,30

Situação: inscrições até 31 de janeiro

Informações: Cargos – Contador (Cr), Médico Clínico Geral (1), Médico Comunitário (1), Médico Veterinário (Cr), Nutricionista (1), Odontólogo (Cr), Professor de Educação Física (1), Professor de Ensino Fundamental 1º ao 5º ano (Cr), Professor de Educação Infantil (Cr), Professor de Inglês (1), Psicólogo (Cr), Psicopedagogo Clínico e Institucional (1), Tesoureiro (Cr), Agente Comunitário de Saúde (3), Assistente Legislativo - Câmara de Vereadores (1), Auxiliar de Administração (1), Auxiliar de Educação Infantil (Cr), Motorista (3), Operador de Máquinas (3), Operário (3) e Servente (5). As remunerações variam entre R$ 1.609,30 e R$ 10.483,30, dependendo da função. Inscrições no site http://www.legalleconcursos.com.br/. O valor da taxa de inscrição será de R$ 80 para cargos de nível fundamental, R$ 110 para médio e R$ 140 para os cargos de nível superior. Para os candidatos que não dispõem de acesso à internet, será disponibilizado computador junto ao Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) de Camargo, situado à Rua Padre Stripolli, nº 485, Centro, no horário de expediente.

Prefeitura de São Pedro da Serra

Número de vagas: 12

Remuneração: até R$ 6.185,72

Situação: inscrições até 31 de janeiro

Informações: As vagas são para cargos de Almoxarife (1), Assistente Educacional (9), Contador (Cr), Escriturário (Cr), Merendeira (1), Motorista (Cr), Operador de Máquinas (Cr), Pedreiro (Cr), Professor de Anos Iniciais (Cr), Professor de Atendimento Educacional Especializado - AEE (1), Professor de Educação Física (Cr), Professor de Educação Infantil (Cr), Professor de Inglês (Cr), Secretário de Escola (Cr) e Tesoureiro (Cr).

Os salários variam entre R$ 1.872,16 e R$ 6.185,72, mais auxílio-alimentação, no valor de R$ 15,00 por dia trabalhado, plano de saúde onde o Município ajuda com 40% do valor para o funcionário. Inscrições no site http://www.objetivas.com.br/. Taxas: R$ 242,99 para cargos de nível superior; R$ 122,99 para cargos de nível médio e R$ 62,99 para cargos de nível fundamental. Os candidatos que não tiverem acesso à internet poderão realizar a inscrição na Prefeitura Municipal de São Pedro da Serra, na avenida Duque de Caxias, 1799, bairro Centro, de segunda a sexta-feira, em dias úteis, no horário das 8h às 11h30min e das 13h30min às 17h, exceto no último dia de inscrições, quando o posto funcionará somente até as 11h30min.

Fundação Estadual de Proteção Ambiental Henrique Luís Roessler (Fepam)

Número de vagas: 56

Remuneração: até R$ 6.646,96

Situação: inscrições até 2 de fevereiro

Informações: Prazo de participação, que terminaria em 20 de dezembro, foi retificado. A previsão inicial era admitir pessoal apenas no municipio de Porto Alegre/RS. Agora, quem for aprovado para os empregos de Administrador, Advogado, Químico, Técnico em Administração, Técnico em Meio Ambiente, Técnico em Química e Técnico em Secretariado, se aprovados, será lotado em Porto Alegre/RS e aprovados para carreiras de Biólogo, Engenheiro Agrônomo, Engenheiro Ambiental, Engenheiro Civil, Engenheiro de Minas, Engenheiro Florestal, Engenheiro Químico, Geólogo e Assistente Administrativo poderão ser lotados em Porto Alegre ou em uma das unidades regionais da Fepam de Alegrete, Caxias do Sul, Pelotas, Santa Maria, Santa Rosa, Santa Cruz do Sul, Tramandaí e Passo Fundo, de acordo com a necessidade e conveniência da Fundação. Os novos servidores da Fepam/RS terão jornada de trabalho de 40h semanais e remuneração que varia entre R$ 2.484,07 e R$ 6.646,96. Para participar da seleção, é necessário que o candidato faça a inscrição pelo site até as 16h do dia 2 de fevereiro de 2023. Para confirmar a inscrição, deve ser efetuado o pagamento da taxa até o dia 3/2 no valor de R$ 233,24 para o cargo de Analista e R$ 102,30 para os cargos de Agente Técnico e Agente Administrativo.

Prefeitura de Farroupilha

Número de vagas: 116

Remuneração: até R$ 19.011,63

Situação: inscrições até 3 de fevereiro

Informações: Cargos de nível Superior - Administrador (1), Agente de Controle Interno (1), Agente de Serviço Social (3), Analista de Sistemas e Programas (1), Analista Jurídico (2), Arquiteto e Urbanista (2), Arquivista (1), Auditor Médico (1), Auditor-Fiscal (1), Bibliotecário (Cr), Biólogo (1), Contador (1), Enfermeiro (1), Engenheiro Agrônomo (1), Engenheiro Cartógrafo (1), Engenheiro Civil (1), Engenheiro de Segurança do Trabalho (Cr), Engenheiro Eletricista (1), Engenheiro Eletrônico (Cr), Engenheiro Florestal (Cr), Engenheiro Mecânico (Cr), Engenheiro Químico (1), Farmacêutico (1), Geólogo (1), Médico (1), Médico Veterinário (1), Odontólogo (Cr), Pedagogo (1), Procurador Municipal (2), Professor de Artes (5), Professor de Ciências (5), Professor de Educação Física (5), Professor de Geografia (3), Professor de História (3), Professor de Inglês (Cr), Professor de Língua Portuguesa (Cr), Professor de Matemática (5), Professor de Música (Cr), Psicólogo (2) e Técnico Desportivo (Cr). Nível técnico - Técnico Agrícola (Cr), Técnico em Agrimensura (Cr), Técnico em Contabilidade (Cr), Técnico em Informática (2), Técnico em Eletrotécnica (1), Técnico em Edificações (1), Técnico em Enfermagem (1). Nível médio - Agente de Gestão Pública (10), Auxiliar de Educação Infantil (20), Auxiliar de Saúde Bucal (Cr), Educador Social (Cr), Fiscal (1), Instrutor de Música (Cr), Professor de Educação Infantil e Séries Iniciais do Ensino Fundamental (Cr), Professor de Educação Infantil (Creches) (20), Secretário Escolar (3). Nível fundamental completo - Agente Redutor de Danos (Cr). Os candidatos podem se inscrever por meio da internet, no site http://www.fundatec.org.br, com taxas entre R$ 80 e R$ 150.

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS) - Campus de Farroupilha

Número de vagas: 5

Remuneração: a divulgar

Situação: inscrições até 5 de fevereiro

Informações: Vagas para professor substituto nas disciplinas Matemática, Física, Química, História e Letras. Inscrições pelo site https://ifrs.edu.br/farroupilha/editais. A seleção dos candidatos será feita por meio de prova de títulos e prova de desempenho didático. As provas serão realizadas em dia, hora e local a serem ainda divulgado no mesmo site.

Prefeitura de Santana de Livramento

Número de vagas: 146

Remuneração: até R$ 4.380,70

Situação: inscrições até 7 de fevereiro

Informações: as contratações temporárias terão prazo contratual de 6 meses, prorrogável uma única vez por igual período. As chances são para Médico (4), Médico Urologista (1), Médico Dermatologista (1), Médico Gastroenterologista (1), Médico Geriatra (1), Médico Ginecologista Obstetra (10), Médico Nefrologista (1), Médico Neuropediatra (1), Médico Oftalmologista (1), Médico Oncologista (1), Médico especialista em Ortopedia e Traumatologia (1), Médico Otorrinolaringologista (1), Médico Pediatra (8), Médico Pneumologista (1), Médico Proctologista (1), Médico Reumatologista (1), Médico especialista em Angiologia ou Cirurgia Vascular (1), Médico Clínica Médica (1), Médico Psiquiatra (1), Odontólogo (14), Psicólogo (1), Fisioterapeuta (4), Terapeuta Ocupacional (1), Preparador Físico (1), Agente de Saúde (26), Agente Redutor (11), Fiscal Sanitário (6), Auxiliar de Saúde Bucal (16), Técnico em Contabilidade (2), Operário (4), Ronda (21) e Eletricista (1). Do total de vagas abertas, 5 serão destinadas para os candidatos com deficiência e 21 vagas para os candidatos negros. Inscrições pelo e-mail saudeprocessoseletivo0@gmail.com/.

Prefeitura de Alto Alegre

Número de vagas: 14

Remuneração: até R$ 5.528,07

Situação: inscrições até 9 de fevereiro

Informações: Cargos - Agente de Controle Interno (1), Assistente Social (1), Contador (1), Engenheiro Civil (1), Engenheiro Florestal (1), Farmacêutico (Cr), Fiscal Geral (1), Fonoaudiólogo (1), Merendeira (1), Motorista Operador de Máquinas (1), Oficial Administrativo (1), Operário (1), Psicólogo (1), Servente (1) e Tesoureiro (1). As inscrições podem ser realizadas pela internet, no endereço eletrônico http://www.objetivas.com.br, com taxas entre R$ 47,81 e R$ 127,83.

Prefeitura de Unistalda

Número de vagas: 22

Remuneração: até R$ 2.972,77

Situação: inscrições até 9 de fevereiro

Informações: Cargos - Arquiteto (1), Assistente Social (1), Fonoaudiólogo (1), Médico Clínico Geral (2), Médico Pediatra (1), Médico Veterinário (1), Professor de Anos Finais do Ensino Fundamental - Português / Espanhol (Cr), Professor de Anos Finais do Ensino Fundamental - Matemática (Cr), Professor de Artes (1), Professor de Educação Infantil (Cr), Professor de Ensino Religioso (1), Psicólogo (1), Auxiliar Administrativo (1), Secretário de Escola (2), Cozinheiro (2), Motorista (1), Operário (2), Servente (2), Eletricista (1) e Pedreiro (1). Para participar do concurso da Prefeitura de Unistalda-RS é necessário acessar o site https://legalleconcursos.com.br, com taxas entre R$ 50 e R$ 110.

Prefeitura de Quatro Irmãos-RS

Número de vagas: 20

Remuneração: até R$ 13.666,25

Situação: inscrições até 9 de fevereiro

Informações: Nível superior - Agente Administrativo de Saúde, Agente Administrativo III, Agente de Controle Interno, Assistente Social, Cirurgião Dentista, Coordenador do CRAS, Enfermeiro, Engenheiro Civil, Farmacêutico, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Médico, Nutricionista, Professor de Ciências, Professor de Educação Física, Professor de Geografia, Professor de História, Professor de Matemática, Professor Português/Espanhol, Professor Português/Inglês, Professor Séries Iniciais, Psicólogo e Técnico em Contabilidade. Nível técnico - Técnico Agrícola, Técnico em Enfermagem e Técnico em Informática. Nível médio - Agente Administrativo Recursos Humanos, Agente Administrativo II, Agente Comunitário de Saúde, Agente de Combate a Endemias, Agente Municipal de Compras, Almoxarife, Auxiliar em Saúde Bucal, Fiscal, Fiscal Ambiental, Monitor, Professor Educação Infantil, Secretário de Escola e Tesoureiro. Nível fundamental completo - Agente Administrativo I e Atendente de Creche. Nível fundamental incompleto - Merendeira, Motorista Operário II, Motorista Operário III, Operador de Máquinas, Operário, Pedreiro, Servente Copeira e Zelador. Inscrições no endereço eletrônico www.fundatec.org.br/. As taxas variam entre R$ 128,25 e R$ 256,50.

Prefeitura de Entre-Ijuís

Número de vagas: 29

Remuneração: até R$ 11.092,54

Situação: inscrições até 9 de fevereiro

Informações: cargos – Advogado-Procurador Geral (Cr), Agente Tributário (1), Assistente Social (Cr), Auxiliar em Saúde Bucal (1), Contador (1), Enfermeiro (1), Engenheiro Agrônomo (Cr), Escriturário (3), Fiscal (1), Fiscal Sanitário (1), Fiscal Tributário (1), Médico Ginecologista/Obstetra (1), Médico Clínico Geral - 10 Horas (1), Médico Clínico Geral - 20 Horas (1), Médico Pediatra (1), Médico Veterinário (1), Monitor Escolar para Educação Infantil (3)

Motorista (1), Odontólogo - 20 Horas (1), Odontólogo/Dentista Geral - 40 Horas (1), Operador de Máquinas e Equipamentos Rodoviários (2), Psicólogo (Cr), Técnico em Contabilidade (1), Técnico em Enfermagem (1), Técnico em Informática (Cr), Tesoureiro (Cr), Professor de Ensino Fundamental - Anos Iniciais (1), Professor de Ciências (Cr), Professor de Educação Física (1)

Professor de Educação Infantil (1), Professor de Geografia (1), Professor de História (Cr)

Professor de Matemática (Cr), Professor de Português (Cr). Inscrições no https://san.uri.br/extensao, com taxas entre R$ 46,76 e R$ 167.

Prefeitura de Bento Gonçalves-RS

Número de vagas: 106

Remuneração: até R$ 3.576,30

Situação: inscrições até 14 de fevereiro

Informações: As oportunidades de ingresso na prefeitura são para os cargos de agente de Combate a Endemias (5), agente Comunitário de Saúde (100) e Odontólogo (1). Inscrições no site www.fundacaolasalle.org.br/concursos, com taxa de R$ 130 a R$ 180. O Município disponibiliza local de inscrição na Secretaria Municipal de Administração, localizada na Rua Mal Deodoro, nº 70, Centro, Bento Gonçalves-RS, das 8h às 12h e das 13h às 17h.

Prefeitura e Câmara Municipal de Braga-RS

Número de vagas: 38

Remuneração: até R$ 8.853,22

Situação: inscrições até 14 de fevereiro

Informações: A prefeitura abre 36 vagas em cargos de Assistente Social, Auditor Fiscal de Tributos Municipais, Cirurgião Dentista, Enfermeiro, Engenheiro Civil, Fiscal Ambiental, Médico, Nutricionista, Oficial Administrativo, Procurador do Município, Professor de História, Professor de Língua Inglesa, Professor de Língua Portuguesa, Professor de Matemática, Professor de Anos Iniciais do Ensino Fundamental, Professor de Educação Infantil, Psicólogo, Tesoureiro, Auxiliar de Saúde Bucal, Técnico em Enfermagem, Agente Administrativo, Agente Comunitário de Saúde, Fiscal Tributário, Monitor de Educação Infantil, Agente de Serviços Gerais, Eletricista, Operador de Veículos e Máquinas e Pedreiro/Carpinteiro. Já na Câmara de vereadores são 2 vagas e cadastro de reserva para cargos de Procurador Jurídico, Técnico em Contabilidade, Assessor Administrativo, Tesoureiro e Servente. Inscrições no site www.fundatec.org.br, com taxas entre R$ 55 e R$ 178,50.

Prefeitura de Pouso Novo

Número de vagas: somente cadastro reserva

Remuneração: até R$ 3.952,30

Situação: inscrições até 16 de fevereiro

Informações: Cargos para Farmacêutico, Nutricionista, Professor de Ciências, Professor de Língua Portuguesa, Psicólogo, Auxiliar de Escritório, Educador Infantil, Técnico Agrícola, Técnico de Enfermagem, Operário, Operador de Máquinas e Servente. A Prefeitura oferece salários iniciais que variam de R$ 1.212,00 a R$ 3.952,30 por regime de trabalho de 22, 30 e 40 horas semanais. Inscrições no site da Legalle Concursos (http://www.legalleconcursos.com.br). As taxas variam entre R$ 50,00 e R$ 120,00. Para os candidatos que não dispõem de acesso à internet, será disponibilizado um computador junto ao prédio da Prefeitura Municipal, na rua Domingos Bonacina, nº 125, Centro, no horário das 8h30 às 11h30 e das 13h às 17h, de segunda a sexta-feira.

Prefeitura de Lindolfo Collor

Número de vagas: 19

Remuneração: até R$ 6.118,02

Situação: inscrições até 16 de fevereiro

Informações: cargos de Advogado, Arquiteto Urbanista, Assistente Social, Biólogo, Enfermeiro, Enfermeiro ESF, Farmacêutico, Fiscal Tributário, Fisioterapeuta, Psicólogo, Professor - Ensino Fundamental - Anos Iniciais - Alemão, Professor - Ensino Fundamental e Educação Infantil - Educação Física, Professor - Ensino Fundamental e Educação Infantil - Música, Professor - Ensino Fundamental - Anos Finais - Artes, Professor - Ensino Fundamental - Anos Finais - Ciências, Professor - Ensino Fundamental - Anos Finais - Geografia, Professor - Ensino Fundamental - Anos Finais - História, Professor - Ensino Fundamental - Anos Finais - Inglês, Professor - Ensino Fundamental - Anos Finais - Português, Agente Administrativo, Agente de Combate a Endemias, Fiscal, Monitor Geral, Professor - Anos Iniciais, Professor - Educação Infantil, Secretário de Escola, Técnico Contábil, Técnico de Enfermagem, Tesoureiro, Motorista, Operador de Máquinas, Servente-Merendeira e Telefonista/ Recepcionista. Inscrições no site https://candidato.legalleconcursos.com.br, com inscrições entre R$ 40,71 e R$ 135,70.

Prefeitura de Victor Graeff-RS

Número de vagas: 32

Remuneração: R$ 20.376,63

Situação: inscrições até 16 de fevereiro

Informações: cargos - Nível superior: Assistente Social, Contador, Controlador Interno, Coordenador do CRAS, Enfermeiro, Farmacêutico, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Médico Clínico Geral 30h, Médico ESF 40h, Médico Clínico Geral 10h, Médico Clínico Geral 20h, Médico Ginecologista, Médico Pediatra, Médico Veterinário, Odontólogo, Nutricionista, Procurador Jurídico, Psicólogo Geral e Psicólogo CRAS; Nível médio e técnico: Agente Administrativo, Agente Comunitário de Saúde, Auxiliar de Ensino, Auxiliar de Serviços de Saúde, Fiscal Ambiental, Fiscal Municipal, Fiscal de Obras e Posturas, Fiscal Sanitário, Técnico de Enfermagem, Tesoureiro e Vigilante em Saúde; Nível fundamental: Auxiliar de Limpeza Externa, Auxiliar de Serviços Gerais, Jardineiro, Motorista Operador de Máquinas, Operário e Viveirista. Os candidatos poderão se inscrever pelo site www.legalleconcursos.com.br, com taxas entre R$ 63,60 e R$ 190,80. Para os candidatos que não dispõem de acesso à internet, será disponibilizado computador junto ao Centro Administrativo da Prefeitura de Victor Graeff-RS, na avenida João Amann, nº 690, no horário das 7h30 às 11h e das 13h às 16h30, de segunda a sexta-feira, em dias úteis.

Universidade Federal de Pelotas (Ufpel)

Número de vagas: 1

Remuneração: até R$ 20.530,01

Situação: inscrições até 27 de fevereiro

Informações: o salário será de R$ 16.591,91 para Professor Visitante 2 e de R$ 20.530,01 para a função de Professor Visitante 1. Inscrições na secretaria do PPG Fisiologia Vegetal, Campus Capão do Leão, Instituto de Biologia, Departamento de Botânica, Prédio 21, Capão do Leão-RS, ou pelo correio eletrônico ppgfv.ufpel@gmail.com/. O valor da taxa de inscrição é de R$ 192,92.