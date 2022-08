Secretaria de Desenvolvimento Econômico seleciona MPEs para estande coletivo na Mercopar 2022

publicidade

Micro e pequenas empresas que atuam na indústria gaúcha têm até o próximo dia 19 de agosto para participar do edital de seleção para o estande coletivo na Mercopar 2022 em ação promovida pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SEDEC). A iniciativa é articulada no âmbito do Programa de Apoio à Participação de Empresas Gaúchas em Feiras Internacionais e irá selecionar 35 empresas com matriz operacional ou planta produtiva no RS. Inscrições e informações adicionais podem ser obtidas neste link.

Podem participar do processo seletivo MPEs de diferentes nichos da indústria ligados a setores como metalomecânico, eletroeletrônico, automação industrial, movimentação e armazenagem de materiais, serviços industriais, borracha, plástico, energia e meio ambiente. Cada uma das 35 empresas poderá usufruir de módulos individuais com 12 metros quadrados, incluso o mobiliário básico.

Mercopar 2022

Promovida pelo Sebrae RS e pela Fiergs, a maior feira de indústria e inovação da América Latina será realizada de 18 a 21 de outubro, no Centro de Feiras e Eventos Festa da Uva, em Caxias do Sul. A 31ª edição da Mercopar retoma os quatro dias de programação e consolida sua expansão ao incorporar 60% a mais de área útil em relação ao espaço ocupado no ano anterior.

O evento multissetorial contará, ao todo, com 32 mil metros quadrados para receber expositores e visitantes com foco na geração de negócios e promoção de conteúdo de segmentos como metalmecânico, tecnologia da informação, energia e meio ambiente, borracha, automação industrial, plástico, eletroeletrônico, movimentação e armazenagem.