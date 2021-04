Seminário do BRDE mostra plataforma de crédito online para micro e pequenas empresas

publicidade

O seminário "O Mercado Financeiro e as Oportunidades com as Fintechs", realizado pelo Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) teve como destaque um modelo online que libera crédito no prazo de até duas semanas, atendendo especialmente micro e pequenas empresas. A experiência é do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG) e foi apresentada no evento de instituições de fomento, bem como cases de empresas privadas que se destacam na utilização de soluções tecnológicas e inovadoras.

A programação prosseguirá até a próxima quinta-feira, sempre a partir das 14h e com transmissão via canal de Youtube do banco.

“A inclusão de uma plataforma digital representará ao banco ampliar e melhorar a sua missão de apoiar o desenvolvimento no Sul do país”, destacou a diretora-presidente do BRDE, Leany Lemos. O presidente do BDMG, Sérgio Gusmão, Suchodolski, que também preside a Associação Brasileira de Desenvolvimento (ABDE), destacou a importância do intercâmbio de informações entre os bancos de fomento. Segundo ele, com agilidade e menos burocracia, a plataforma contribuiu para que o banco conseguisse fechar 2020 atendendo quase 13 mil MPEs no estado de Minas Gerais.

Conforme o superintendente de Micro e Pequenas Empresas do BDMG, Thiago Magalhães Tavares, o modelo oferece a possibilidade de liberação de crédito em até duas semanas, “mas com uma média de prazo que fica em cinco dias”. Na sua participação no seminário, ele destacou que o modelo de atendimento está estruturado através de venda diretas e por meio de correspondentes bancários, como cooperativas de crédito, em idades empresariais e até escritórios de contabilidade.

Uma das ferramentas que garantem agilidade na análise do crédito e sobre a situação da empresa é a parceria operacional com organismos como o Banco Central, Sebrae e Serasa.

Especialista em mercados financeiros da Divisão de Conectividade Mercados e Finanças do BID, Luciano Schweizwer, trouxe um breve histórico de atuação do banco e destacou as parcerias em andamento com o BRDE.

Através de dois programas, o BRDE deverá captar US$ 150 milhões junto ao BID tanto mitigar os efeitos da pandemia, especialmente de pequenos e microempresários, bem como por intermédio de investimentos em infraestrutura social, infraestrutura urbana, rural e turística em projetos a serem executados por prefeituras ou empreendedores privados dos três estados da região Sul.