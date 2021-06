Setor de serviços cresce, mas segue abaixo do patamar pré-pandemia, diz IBGE

publicidade

Após cair 3,1% em março, o desempenho do setor de serviços se recuperou e cresceu 0,7% em abril, de acordo com dados divulgados nesta sexta-feira, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O resultado da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS), no entanto, ainda é insuficiente para a retomada do setor ao patamar pré-pandemia, atingido apenas no mês de fevereiro. Segundo o levantamento, o nível de atividade do setor figura 1,5% abaixo do registrado em fevereiro do ano passado,

Na comparação com o mesmo mês de 2020, o volume de serviços avançou 19,8%, segunda taxa positiva seguida e a mais intensa da série histórica, iniciada em janeiro de 2012. No acumulado do ano, o setor apresenta crescimento de 3,7%, número que interrompe a sequência de três quadrimestres seguidos de taxas negativas.

O resultado do setor em abril foi puxado por apenas duas das cinco atividades investigadas. Os maiores destaques ficaram por conta dos serviços prestados às famílias (+9,3%) e de informação e comunicação (+2,5%).

Para Rodrigo Lobo, gerente responsável pela pesquisa, o resultado dos serviços prestados às famílias deve ser relativizado devido ao tombo de 28% apurado no mês anterior, quando foram adotadas medidas mais rígidas para impedir o avanço do novo coronavírus no Brasil.

"Decretos estaduais e municipais restringiram o funcionamento de algumas atividades para controle da disseminação do vírus. Isso fez o consumo reduzir significativamente naquele mês, então em abril houve um crescimento maior por conta da base de comparação muito baixa", explica Lobo.

