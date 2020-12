Sicoob Credicapital paga mais de R$1,7 milhão aos seus cooperados

publicidade

No dia 31 de dezembro, quinta-feira, os 40 mil cooperados do Sicoob Credicapital receberão os juros sobre a cota-capital. Este ano, mesmo em meio à pandemia e com todos os desafios enfrentados, a cooperativa pagará mais de R$1.7 milhões em juros, mantendo sua tradição de pagar com 100% de rendimento da taxa Selic, isto é, o valor máximo permitido por lei.

Segundo o diretor de Mercado da cooperativa, Waldemar Paetzold, o ano de 2020 foi o de maior crescimento para a cooperativa, em comparação aos últimos 10 anos. “Crescemos 40,88% em captação e 52,32% em créditos concedidos. Fico muito feliz com isso, pois conseguimos ajudar muitas empresas e cumprimos nosso papel de contribuir para o crescimento sustentável da comunidade em que estamos inseridos”, comemora.

Já para o presidente do Conselho de Administração da cooperativa, Guido Bresolin Junior, esses números reforçam o comprometimento do Sicoob Credicapital com a comunidade. “O desempenho da nossa cooperativa em meio à crise reflete a nossa preocupação com a sociedade. Tivemos um alto crescimento em créditos concedidos e, diretamente, contribuímos para a manutenção de inúmeros negócios, empregos e ajudamos a sociedade a se manter firme, em um momento tão desafiador”, explica.

Expansão

Mesmo em meio à pandemia, em 2020 a cooperativa seguiu seu plano de expansão e abriu novos pontos de atendimentos no Rio Grande do Sul e em São Paulo. Em 2021 o Sicoob Credicapital completará 20 anos e a expectativa é de inaugurar 16 novas agências, inclusive no Paraná, o que irá totalizar 43 postos de atendimento.

De acordo com Guido Bresolin Junior, além do plano de expansão, o maior desafio para 2021 será a inovação. “Vamos precisar alinhar nossos serviços com novas tecnologias e fazer ajustes internos para que possamos oferecer o melhor atendimento, com custos reduzidos e com menor valor aos nossos cooperados” comenta.

Sobre a cota capital

A cota capital é o valor que cada associado investe ao ingressar em uma cooperativa. Esse valor é pago na abertura da conta e depositado em uma conta capital. “O capital é vital para a cooperativa, pois é o seu volume que determina o quanto a cooperativa poderá crescer”, explica Waldemar.