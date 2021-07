Sindha Experience aborda estratégias para fortalecer turismo de Porto Alegre

publicidade

O Sindha - Sindicato de Hospedagem e Alimentação de POA e Região - e o BRDE - Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul - promovem mais uma edição do Sindha Experience, projeto que traz convidados de diferentes áreas para falar dos desafios e inovações empresariais. A terceira edição traz como tema “Turismo: a construção de estratégias para o fortalecimento da economia em Porto Alegre” e ocorrerá na segunda-feira, 26 de julho, às 19h. Os convidados são Ronaldo Santini, secretário de Turismo do RS; Rodrigo Lorenzoni, secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo; Amanda Paim, coordenadora estadual da Economia Criativa e Turismo do Sebrae-RS; e Luiz Carlos Pinto da Silva Filho, coordenador do Pacto Alegre e diretor de inovação da UFRGS. A transmissão ao vivo acontece pelos canais do Facebook e YouTube do Sindha: facebook.com/sindhaoficial e youtube.com/c/sindhaoficial.

O presidente do Sindha, Henry Chmelnitsky, reforça que este é um assunto que interessa não só os empresários, mas toda a sociedade: “Porto Alegre é uma cidade que tem tudo para se consolidar como destino turístico e parada obrigatória a quem vem ao Rio Grande do Sul, por isso estamos trazendo esse time de peso para discutir sobre o tema e as soluções para avançarmos. Vamos falar sobre quais ações e projetos estão sendo desenvolvidos e as expectativas futuras para a nossa cidade”, diz.

Na avaliação da diretora-presidente do BRDE, Leany Lemos, há uma tendência de aumento das viagens internas e Porto Alegre tem grandes atrativos para oferecer aos visitantes. “Somos parceiros dos empreendedores pois acreditamos que toda a cadeia do turismo tem condições de ampliar bastante o seu peso na economia regional”, observa a presidente. “O BRDE Turismo já liberou cerca de R$ 266 milhões desde o ano passado para fortalecer o turismo no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Aqui no Estado ainda temos recursos expressivos para financiar investimentos e capital de giro ao setor”, informa.

O Sindha Experience, que iniciou no mês de maio e segue até dezembro, conta com um evento online por mês, sempre com personalidades que dominam os assuntos compartilhando experiências e levando insights para inspirar o público, que pode acompanhar tudo ao vivo pelas redes sociais do Sindha.