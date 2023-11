Sinduscon-RS homenageia os melhores

publicidade

O Sindicato das Indústrias da Construção Civil no Estado do Rio Grande do Sul (Sinduscon-RS) realizou na noite desta segunda-feira, durante jantar na Associação Leopoldina Juvenil, em Porto Alegre, a solenidade de entrega do Sinduscon Premium 2023. Em nova formatação, o evento teve recorde de 52 cases que disputaram as categorias da premiação. Os títulos Destaques de Grande Porte do Ano foram conquistados pelas empresas Melnick (ouro), Plaenge (prata) e Porto 5 (bronze). Na categoria Destaques de Médio Porte figuraram como vencedoras as empresas ABF Developments (Ouro), Wikihaus (Prata) e Pavei (Bronze).

Na área setorial foi agraciado o engenheiro Moacir Kwitko, que completa 37 anos de participação ativa no sindicato. Na área acadêmica o reconhecimento foi concedido à engenheira Denise Dal Molin, mestre e doutora na Ufrgs e incentivadora de ações que visam a integração de profissionais da engenharia recém-formados com o mercado. "Chegamos a esta noite especial e celebramos a 27ª edição do Sinduscon Premium com recorde de inscritos e com o surgimento de categorias inovadoras em termos de premiação do mercado imobiliário", ressaltou Claudio Teitelbaum, presidente do Sinduscon-RS. São patrocinadores master da 27ª edição do evento Bazze PVC, Gerdau e Killing.



Agraciados na plataforma Empreendimentos Destaques:

Obra do Ano: Pontal Mixed Use, da Melnick e Engenhosul

Empreendimento vertical residencial de grande porte: Nilo Square, da Melnick

Empreendimento vertical residencial de médio porte: GO 24, da Melnick

Empreendimento vertical residencial de pequeno porte: iO Jaime Telles, da Wikihaus

Empreendimento Comercial: Moov Hotel Porto Alegre, Andora Construções

Empreendimento Horizontal: Bairro Quartier, da Joal Teitelbaum

Empreendimento Econômico MCMV: Quinta do Lago, da Tenda

Empreendimento Retrofit: Cais Rooftop, da Recons

Empreendimento Destaque em Resgate do Patrimônio Histórico: Paço Santo Inácio, da UMA Incorporadora

Empreendimento Destaque em Sustentabilidade: Moov Hotel Porto Alegre, da Andora Construções

Empreendimento Destaque em Soluções Urbanísticas/Gentileza Urbana: Bairro Quartier, Joal Teitelbaum

Empreendimento Destaque em Tecnologia e Inovação Construtiva: Skyline, com a Capivari Metais

Empreendimento Destaque em Arquitetura e Design: Pão de Açúcar 279, Michelon Construtora e Incorporadora

Empreendimento Destaque em Marketing: Cidade Nilo, da Melnick