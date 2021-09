Supermercados de bairro e vizinhança registram salto de negócios na pandemia

publicidade

A proximidade com o cliente fez os donos do Codebal Supermercados perceber que poderiam crescer e fazer melhorias, mesmo em um ano difícil para a economia. Esta empresa familiar inaugurou em dezembro o Codebal Center, sua sexta loja, que já representa 20% do negócio e engloba todo o aprendizado de anos e dos novos hábitos que surgiram durante a pandemia. "No começo da pandemia a padaria foi impactada, percebemos que o cliente queria produzir seus próprios alimentos e precisamos nos adaptar, e aumentar o mix de ofertas", conta Roberta Barreto, Diretora de Marketing do Codebal Supermercados, fundado há 27 anos no município de Eldorado do Sul (RS). Os detalhes e a oferta de produtos e serviços na nova unidade, vão desde um puxador de carrinho mais confortável, dispensers de álcool gel, corredores amplos, uma padaria com pães de fermentação natural, orgânicos, produtos a granel, monoporções, e até uma estação de produtos e bebidas naturais que oferece Kombucha feita na hora.

"Pensamos em trazer serviço, experiência e um atendimento diferenciado para o nosso cliente, cada vez mais exigente e consciente", diz Roberta, que acompanha as tendências nas feiras e eventos do setor, dentro e fora do Brasil. "Toda feira e evento do setor traz uma visão de outro ângulo e tira a gente do comodismo, nos faz enxergar o negócio de forma diferente", comenta a empresária, que aproveita esses espaços para conhecer novidades e fazer networking.

O salto do setor de mercados de bairro ou vizinhança foi destaque em pesquisas recentes divulgadas pela consultoria Nielsen. No primeiro trimestre de 2021 os mercados de bairro, que não pertencem a grandes redes varejistas, cresceram 21,2% em valor e 9,4% em volume na comparação com o mesmo período de 2020. "O supermercado cresce organicamente como produto do trabalho, mas chega um momento em que tem que se profissionalizar", afirma Fabiano Polese, especialista em marketing para pequenos e médios negócios, e diretor da Expo Supermercados, evento de negócios especializado neste nicho, fundado há 21 anos em Porto Alegre.

Formado em administração e com pós-graduação em Marketing Estratégico pela PUC-RS, Polese tem acompanhado de perto a evolução destes supermercados que, em sua maioria, são empresas familiares. Ao longo do último ano, com o impacto da pandemia nos hábitos de consumo, Polese diz que os supermercadistas de vizinhança registraram o aumento de caixa, viram o potencial de expansão e perceberam a necessidade de se profissionalizar. O executivo observou um desempenho melhor entre os comerciantes que estavam mais organizados, que tinham mais informações sobre gestão, sobre as tendências do mercado, e as aplicavam. "Os que estavam estruturados, cresceram", afirma. Para atender essa necessidade de profissionalização, que tem se tornado urgente com a pandemia, a Expo Supermercados prepara, em parceria com a feira ANUFOOD Brazil 2022 da alemã Koelnmesse, líder mundial na organização de feiras para o setor de alimentos e bebidas, o 1º Congresso Nacional de Supermercados de Vizinhança. O congresso acontecerá durante a 3ª edição da feira, que será realizada entre os dias 12 e 14 de abril de 2022, no São Paulo Expo.

"No Brasil, o segmento de supermercados de bairro e vizinhança representa um canal importante e estratégico para as indústrias de alimentos e bebidas. Durante a pandemia, vimos um crescimento ainda maior no volume de vendas desse canal devido à familiaridade e proximidade com o consumidor final para atender suas necessidades. Além disso, esse canal tem um papel primordial na cadeia de abastecimento do País. Por essas razões ficamos muito felizes com a parceria com a Expo Supermercados e com os projetos especiais que serão realizados na feira”, destaca Michael Fine, gerente da ANUFOOD Brazil.

Durante os três dias da feira, a Expo Supermercados apresentará, pela primeira vez em São Paulo, um Supermercado Modelo em uma área dedicada de 150m2, com tecnologias, soluções e equipamentos de última geração, oferecendo uma experiência inovadora, que servirá também como um ponto de encontro, com muitas oportunidades de conhecimento e networking, para todos os profissionais do segmento de supermercados de bairro e vizinhança.

Serviço:

ANUFOOD Brazil

Data: 12 a 14 de abril de 2022

Horário: 10h às 19h

Local: São Paulo Expo

Endereço: Rodovia dos Imigrantes Km 1,5 – Vila Água Funda, São Paulo – SP

Parceiros Estratégicos: ABIA, ABIR, APEX-BRASIL, EMBRAPA, FGV EUROPE e ITAL.

Parceiro Social: GERANDO FALCÕES.

