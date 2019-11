Taxa de juros do cartão de crédito registra valor mais alto no ano, diz BC

publicidade

A taxa de juros do cartão de crédito teve alta pelo sexto mês consecutivo e chegou ao patamar de 317,2% ao ano em outubro. Este é o valor mais alto desde março de 2018, quando a taxa era de 334,9% ao ano. Os dados foram divulgados na manhã desta quarta-feira pelo Banco Central.



Em setembro, os juros do cartão de crédito atingiram o valor de 307,8% ao ano. Na comparação com outubro de 2018 (275,7%), houve um aumento de 41,5%. Uma dívida adquirida em novembro do ano passado de R$ 1 mil passou a custar R$ 4.172 em outubro de 2019, valor quatro vezes maior.

Cheque especial

A taxa de juros do cheque especial teve queda no mês de outubro e registrou o valor de 305,9% ao ano. A taxa é a menor no ano de 2019 até o momento. Em setembro, o valor estava em 307,6% ao ano.



Em comparação com outubro do ano passado (300,4%), houve uma alta de 5,5%. Dessa forma, uma dívida adquirida em novembro de 2018 de R$ 1 mil passou a custar R$ 4.059.

Crédito consignado

Em outubro, a taxa de juros do crédito consignado registrou a nona queda consecutiva e chegou ao valor de 20,9% ao ano. Nesta modalidade, uma das mais baratas do mercado financeiro, o dinheiro é diretamente descontado da folha de pagamento do salário ou da aposentadoria. Em relação ao mês de setembro, no qual a taxa de juros era de 21,4%, houve um recuo de 0,5%. Na comparação com outubro de 2018 (24,3% ao ano), houve queda de 3,4%.