TIM realiza ações para homenagear aniversário de Porto Alegre

Mais uma vez, a TIM promove ações para marcar o aniversário das três capitais do Sul que acontecem no mês de março: Porto Alegre, nesta sexta-feira, 26; Florianópolis, comemorado no último dia 23; e Curitiba, na próxima segunda-feira, 29. A operadora preparou mídia especial, especialmente no ambiente digital, além de rádio e TV. Além de post para as redes sociais, voltado para os clientes da região, um filtro interativo no Instagram foi criado para que funcionários e clientes brinquem e também comemorem as datas. Os clientes TIM terão acesso a playlists exclusivas no TIM Music by Deezer – plataforma de streming – com uma seleção de músicas para cada cidade. Em Porto Alegre, basta acessar https://www.deezer.com/br/playlist/4187877486.

Para o diretor Comercial da operadora para a região Sul, Christian Krieger, a TIM quer sempre estar presente na vida de seus clientes. “Comemorar o aniversário das três capitais reforça a importância da região, onde temos a liderança de mercado e onde investimos fortemente para garantir a melhor e a maior cobertura para nossos clientes. Já somos referência no 4G e no 4.5G e seguimos trabalhando com outros importantes projetos que teremos pela frente, como a chegada do 5G e a consolidação do mercado de telefonia móvel.”

TIM na região Sul

A TIM é líder de mercado na região Sul, com 33,9% dos clientes de telefonia móvel. No Paraná e em Santa Catarina a operadora também é líder absoluta com 54,2% e 45,7%, respectivamente, dos clientes de telefonia móvel. Nessas duas capitais, a TIM também está à frente na cobertura 4G, presente em 100% das cidades catarinenses (295) e paranaenses (399). No Paraná, também é líder na tecnologia 4.5G. Na grande maioria delas, a TIM investiu na rede 4G na frequência 700 MHz, tecnologia que aumenta a capacidade de rede e permite um maior alcance do sinal, especialmente em ambientes fechados. Essa faixa – frequência mais baixa que as usadas anteriormente – tem maior alcance de cobertura, proporcionando uma experiência mais completa aos clientes, que passam a ter um sinal mais intenso e com melhor qualidade em locais mais afastados e distantes das antenas e também em ambientes indoor, como shoppings e estacionamentos subterrâneos. No Rio Grande do Sul, a TIM possui a segunda maior cobertura 4G do Estado, com a tecnologia em 266 cidades.