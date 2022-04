Trabalhador poderá consultar valor de saque do FGTS nesta sexta-feira

publicidade

Os trabalhadores brasileiros com saldo em contas do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) poderão consultar, a partir desta sexta-feira, o valor disponível para o saque extraordinário deste ano. Os pagamentos de até R$ 1.000 serão disponibilizados entre os dias 20 de abril e 15 de junho, de acordo com o mês de nascimento do profissional. A previsão é que o novo saque beneficie 42 milhões de pessoas e injete R$ 30 bilhões na economia.

A consulta a respeito dos valores liberados poderá ser feita pelo aplicativo do FGTS, disponível para celulares equipados com os sistemas Android e iOS, no site da Caixa Econômica Federal ou nas agências físicas do banco.

Assim como ocorreu em 2020, no primeiro ano da pandemia de Covid-19, os valores serão liberados no aplicativo Caixa Tem. A grana será depositada em uma conta poupança digital e poderá ser transferida para uma conta-corrente ou para a realização de compras pelo próprio app.

A Caixa afirma que quem antecipou o saque aniversário do fundo e ficou com o valor bloqueado na conta não poderá retirá-lo nesta modalidade. Isso porque a nova rodada de saques só poderá ser feita para contas com recursos liberados.

Confira as datas de liberação do benefício

Nascidos em janeiro – 20 de abril

Nascidos em fevereiro – 30 de abril

Nascidos em março – 4 de maio

Nascidos em abril – 11 de maio

Nascidos em maio – 14 de maio

Nascidos em junho – 18 de maio

Nascidos em julho – 21 de maio

Nascidos em agosto – 25 de maio

Nascidos em setembro – 28 de maio

Nascidos em outubro – 1º de junho

Nascidos em novembro – 8 de junho

Nascidos em dezembro – 15 de junho