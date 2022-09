Unicred Porto Alegre anuncia crescimento de 60% no primeiro semestre

publicidade

Após dois anos de economia retraída por conta da pandemia, a Cooperativa Unicred Porto Alegre aposta em expansão e crescimento nos próximos anos. Criada há 32 anos por médicos que estavam insatisfeitos com o sistema bancário, a entidade oferece crédito a pessoas físicas e jurídicas da área da saúde.

“Quase todas as clínicas e hospitais e pessoas físicas da área da saúde são nossas associadas e se utilizaram da Unicred Porto Alegre”, afirmou o presidente da entidade, José Cesar Boeira em visita ao Correio do Povo na tarde desta quinta-feira .

Com a migração de pessoas para o Litoral Norte, a instituição, que já tem três agências na região, prepara a abertura de mais duas, sendo uma Xangri-lá e outra Tramandaí, totalizando 23 unidades.

“Muitas pessoas e empresas que foram para o Litoral são da área da saúde e a gente poderá estar lá para atendê-los”, assinalou Boeira. No primeiro semestre deste ano a cooperativa já contabiliza 60,55% de crescimento em seus resultados, alcançando o valor de R$ 1 bilhão na carteira de crédito para atender em torno de 18 mil cooperados.

Para 90,8% dos sócios, a Cooperativa é fonte geradora de oportunidades e conquistas. Eles consideram-se satisfeitos, pois, mesmo em um cenário de dificuldades econômicas no País e Exterior, a instituição não mediu esforços para apoiá-los nos momentos que mais precisaram.

"Ao celebrarmos estes bons resultados, mais importante que os números recordes que a Cooperativa vem alcançando, apesar do cenário de dificuldades econômicas, é estar sempre ao lado de nossos associados, acompanhando seu progresso. São histórias de vidas transformadas, que revelam a confiança depositada na Cooperativa, durante todo o seu processo de conquistas, uma após outra", avalia o presidente.