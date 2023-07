Uso de fonte solar beneficia matrizes energética e econômica, diz especialista

publicidade

O Correio do Povo e o Sindicato da Indústria de Energias Renováveis do Rio Grande do Sul (Sindienergia-RS) e o Correio do Povo vão promover em Porto Alegre, no dia 17 de agosto, a terceira edição do Fórum de Energias Renováveis. Com a participação de diversos especialistas que abordarão em painéis sobre a área durante todo o dia, o evento ocorrerá no Centro de Eventos do CIEE RS, a partir das 9h.

Mediador do Painel Energia Solar, que vai abordar o mercado residencial e corporativo no Brasil, oportunidades, investimentos e desenvolvimento de projetos, o professor e consultor na área Tiago Cassol Severo lembrou que o Rio Grande do Sul é o terceiro estado que mais investe em energia solar em geração distribuída. “São mais de 1,5 mil empresas que atuam no setor, gerando milhares de empregos diretos e indiretos”, afirma. Segundo ele, este tipo de fonte de energia tem um impacto relevante na sociedade. “Não só em relação à nossa matriz energética, mas também econômica”, explica.

Severo, que é diretor regional da Associação Brasileira da Geração Distribuída (ABGD), acredita que entre os principais desafios para a energia solar estão na necessidade de ampliar a qualificação de mão de obra. “Ainda há uma carência em diversos níveis, tanto na parte de projetos quanto na instalação”, salienta. O especialista também gostaria de ver usinas gaúchas de energia fotovoltaica acima de 1 mega watt de geração distribuída com isenção de ICMS, como acontece em outros estados. “Ajudaria a construirmos usinas maiores”, conta.

O Fórum também terá painéis sobre Capacitação para a Transição Energética, Energias Hídricas, Bioenergias e, finalizando, o Painel Eólicas e o Hidrogênio Verde.

Programação e inscrições

Na programação do Fórum de Energias Renováveis, ainda estão confirmadas as presenças do presidente do Sindienergia-RS, Guilherme Sari, do deputado Frederico Antunes, da secretária estadual de Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema), Marjorie Kauffmann, do secretário estadual do Desenvolvimento Econômico, Ernani Polo, além de dirigentes de entidades como Famurs, Farsul e Fiergs. Os painéis serão transmitidos pelo canal do Correio do Povo no Youtube e ainda contarão com cobertura da Rádio Guaíba e da Record TV.

O credenciamento dos inscritos começará às 8h30min e os debates a partir das 9h. As inscrições são limitadas ao espaço do local e devem ser feitas pelo e-mail eventoscp@corrreiodopovo.com.br, pelo WhatsApp 51 99387.6515 ou pelo site http://www.bit.ly/forumenergiasrenovaveis/. O Centro de Eventos do CIEE RS, palco do Fórum, fica na avenida Dom Pedro II, 861, no bairro Higienópolis.