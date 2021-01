Vacinação em massa vai garantir retomada da economia, diz Guedes

publicidade

O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou nesta segunda-feira que a vacinação em massa contra a Covid-19 vai garantir a retomada da economia no Brasil. A afirmação foi durante entrevista sobre o resultado de 2020 da arrecadação da Receita Federal. "A vacinação vai garantir a volta segura ao trabalho. É decisiva e um fator crítico de sucesso para o bom desempenho da economia logo à frente", disse o ministro.

"Um recado que eu deixaria é: primeiro a vacinação em massa. Estamos no país do Oswaldo Cruz. Parabéns à Fiocruz, parabéns ao Butantan, parabéns à Anvisa, às Forças Armadas que ajudam na logística da distribuição. E parabéns com louvor aos profissionais de saúde que estão à frente nessa guerra contra a pandemia", completou.

O ministro lembrou que entre 10% e 15% da população brasileira são idosos mais vulneráveis à Covid-19. "O Brasil está tentando comprar realmente todas as vacinas. A crítica de que teríamos ficado com uma vacina só simplesmente não cabe. Estamos tentando adquirir todas, sou testemunha do esforço logístico que está sendo feito", acrescentou.

Veja Também

Guedes ainda elevou o tom contra os críticos do governo, sem citar nominalmente o governo de São Paulo, João Doria - principal adversário político do presidente Jair Bolsonaro. "Tem muita gente subindo em cadáveres para fazer política e isso não é bom. A população e os eleitores vão saber diferenciar isso lá na frente. Digo isso para quem estiver assumindo. Estamos em uma situação extraordinariamente difícil e sempre houve essa perspectiva de que a saúde e a economia andam juntas", completou.

Arrecadação

Para o ministro, a arrecadação do governo federal que fechou 2020 com queda real de 6,91%, a R$ 1,479 trilhão mostra vigor na recuperação econômica do país. "A queda foi bem abaixo do que estava previsto no início da pandemia pelos economistas e órgãos internacionais. No ano em que enfrentamos o maior desafio da economia brasileira, isso é um resultado excelente, dada a situação. É uma queda branda, diante da gravidade do fenômeno."