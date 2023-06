Empresa de alimentação lança programa de estágio em Porto Alegre

publicidade

A Sodexo On-site, empresa de serviços de alimentação, lançou o Programa de Estágio 2023. Com o tema “construindo um mundo de oportunidades”, as inscrições ocorrem entre 12 de junho e 10 de julho deste ano para estudantes do penúltimo e último ano de diferentes cursos do ensino superior. Com previsão de início para setembro de 2023, o programa terá duração de um ano, contando, ao todo, com 56 vagas em Porto Alegre.

O modelo de trabalho será híbrido, com presença no escritório em dois dias na semana e três dias remoto. Além da bolsa auxílio, estão inclusos benefícios como: assistência médica e odontológica, vale-transporte, ajuda de custo para o home office, Gympass, Apoio Pass, vale-refeição para os dias que trabalhar em casa e refeição no local (café da manhã e almoço) para os dias de trabalho no escritório. No programa está contemplada uma jornada de desenvolvimento exclusiva, onde os novos talentos aprenderão a estruturar projetos, com base em metodologias de inovação, como Design Thinking, Lean e Agile.

“Estamos muito empolgados em anunciar o lançamento do primeiro Programa de Estágio para as áreas administrativas da Sodexo On-site. Buscamos pessoas dispostas a crescer como protagonista da carreira e queiram pertencer a uma empresa que age com propósito em tudo que faz. Estou confiante de que os selecionados terão uma oportunidade valiosa de desenvolvimento a partir de experiências significativas e desafiadoras durante todo o período do programa com a gente”, afirmou a gerente de Atração de Talentos da Sodexo On-site Brasil, Alessandra Peixoto.

As inscrições devem ser realizadas diretamente pelo site.