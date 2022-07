Valor da gasolina reduz para R$ 5,80 e atinge menor preço do ano no RS

publicidade

O preço médio do litro da gasolina caiu 2,9% pela quarta semana seguida, passando de R$ 6,07 para R$ 5,89 nos postos do país. De acordo com levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) realizado entre os dias 17 e 22 de julho e divulgado nesta sexta-feira, o combustível ficou R$ 0,18 mais barato no período. O valor é o mais baixo registrado pela agência desde julho do ano passado, quando marcava R$ 5,81. No Rio Grande do Sul o preço médio apurado pela reguladora é de R$ 5,80, abaixo do resultado nacional. Desde que entrou em vigor a redução da alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) nos estados, a gasolina foi o combustível que mais recuou. Ficou 20,2% mais barata.

O etanol caiu 2,04%, de R$ 4,41 para R$ 4,32. No Rio Grandeo do Sul, porém, a média é de R$ 5,82, o que torna o produto mais caro até em relação à gasolina nos postos gaúchos. Já o preço médio do diesel teve queda de 0,54% no Brasil, de R$ 7,48 para R$ 7,44. Aqui no Estado o valor médio do óleo é de R$ 7,33. E o S-10, de R$ 7,42.

Na quarta-feira passou a vigorar a redução de R$ 0,20 no preço médio de venda da gasolina nas refinarias. O valor do litro sem tributos e margens recuou de R$ 4,06 para R$ 3,86, ou seja, houve queda de 4,9%. Foi a primeira redução feita pela Petrobras desde dezembro do ano passado. Para baixar os preços, o governo federal também adotou medidas como zerar impostos federais, e o ICMS, um tributo estadual, passou a ter limite de 18% a partir da lei sancionada em 23 de junho.

A nova legislação fixou um teto para a cobrança do imposto sobre combustíveis, energia elétrica, telecomunicações e transporte urbano. Antes da lei aprovada pelo Congresso, cada ente federativo tinha autonomia para determinar a taxa sobre o combustível. Em um mês, o preço médio da gasolina comum caiu R$ 1,50 nos postos do país, comparando-se o valor de R$ 7,39 entre 19 e 25 de junho e o de R$ 5,89 desta última avaliação semanal.

O preço da gasolina no Brasil está abaixo da média global, segundo levantamento da Global Petrol Prices. Enquanto o valor médio do litro da gasolina é de 1,43 dólar no mundo, o equivalente a R$ 7,86, no Brasil está em 1,12 dólar, o que corresponderia, nesta pesquisa especificamente, a R$ 6,16.

