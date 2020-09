Vendas no comércio crescem em julho, diz IBGE

publicidade

As vendas no comércio cresceram 5,2% em julho frente ao mês anterior, segundo a PMC Pesquisa Mensal de Comércio (PMC), divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quinta-feira. Este é o maior resultado para o mês de julho da série histórica, iniciada em 2000, e a terceira alta seguida no ano. Houve alta recorde de 13,3% em maio e de 8,5% em junho.

O IBGE diz que sete das oito atividades pesquisadas tiveram alta em julho: livros, jornais, revistas e papelaria (26,1%), tecidos, vestuário e calçados (25,2%), equipamentos e material para escritório, informática e comunicação (11,4%), artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos (7,1%), combustíveis e lubrificantes (6,2%), outros artigos de uso pessoal e doméstico (5,0%) e móveis e eletrodomésticos (4,5%).

A única atividade que não teve crescimento no volume de vendas na passagem de junho para julho de 2020 foi hiper e supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo (0,0%). Em comparação a julho de 2019, o crescimento foi de 5,5%. De janeiro a julho, acumula queda de 1,8% e alta de 0,2% nos últimos 12 meses.

Comércio por regiões

De junho para julho, houve crescimento nas vendas em 21 das 27 unidades da federação, com destaque para Amapá (34,0%), Paraíba (19,6%) e Pernambuco (18,9%).

Os locais que tiveram queda nas vendas foram Tocantins (-5,6%), Paraná e Mato Grosso (ambos com -1,6%).