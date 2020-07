Vereadores e comerciantes cobram plano para reabertura gradual da economia em Porto Alegre

publicidade

Representantes de empresários e trabalhadores do comércio da Capital defenderam, em reunião virtual da Câmara de Vereadores nesta quinta-feira, maior diálogo da prefeitura com as categorias para as decisões sobre restrições ao setor. Além de criticarem o que consideram o fechamento precipitado das atividades na cidade, comerciantes destacaram os prejuízos na arrecadação do município, o encerramento de postos de trabalho por conta da diminuição da atividade econômica e a necessidade de integrar o comitê de crise do Paço Municipal.

O presidente do Sindicato dos Lojistas de Porto Alegre (Sindilojas), Paulo Kruse reforçou a importância de manter diálogo com a prefeitura, mas defendeu relaxamento das medidas para o comércio e alertou que o fechamento do setor vai refletir na arrecadação e nas finanças da cidade. Conforme Kruse, 7 mil postos de trabalho foram fechados em Porto Alegre desde início da pandemia. "Cerca de 20% do comércio da Capital deixou de existir", destaca, acrescentando que a maior parte do setor - que tem 15 mil lojistas - é composta por pequenos comerciantes.

Na avaliação do dirigente, a prefeitura se precipitou ao determinar restrições ao comércio desde o início da pandemia. "Temos muitas lojas fechadas, sem trabalhar, mas temos muito do comércio aberto em Porto Alegre. Há desobediência civil muito grande, porque eles não têm condições de ficar fechados", alerta. Conforme Kruse, 600 mil pessoas circulam na cidade em função do comércio, mas frisou que os decretos estão penalizando o setor. "Está sendo excessivo", completou. "Têm pessoas trabalhando na clandestinidade, o que não é salutar", afirma.

Para o Sindicato dos Trabalhadores do Comércio (Sindec-RS), falta diálogo da prefeitura com a categoria desde o começo da pandemia. O presidente do Sindec RS, Nilton Souza Neco afirma que a entidade formou um comitê gestor de crise para debater os problemas do comércio. Neco reforça que a entidade defende isolamento social como 'única saída para resolver a pandemia', mas critica os decretos que atingiram apenas o segmento. "O prefeito começou muito bem com o primeiro decreto, mas errou quando elegeu só o comércio como vilão da propagação do vírus e manteve parques abertos na cidade", compara.

Presidente do Sindicato de Hospedagem e Alimentação de POA e Região (Sindha), Henry Chmelnitsky explica que 70% dos hotéis da Capital estão fechados e o restante opera com capacidade reduzida. Além de destacar que será preciso aprender a conviver com o vírus, Chmelnitsky explica que é necessário encontrar um caminho adequado tanto para a saúde da população quanto para a economia. "Não adianta precipitarmos a reabertura, não vamos ter clientes. Existe um medo coletivo", afirma.

O Sindicato da Habitação (Secovi-RS) avalia que a pandemia é um problema grave, mas que é necessário encontrar alternativas para a retomada das atividades. O presidente do Secovi, Moacyr Schukster, explica que imobiliárias e condomínios estão enfrentando problemas. "Temos que procurar uma forma de viver nesse quadro triste da pandemia, mantendo as atividades funcionando, mantendo empregos e os cuidados para não proliferação dessa pandemia", justifica.

Vereadores destacaram a importância do funcionamento das atividades econômicas, desde que observados os protocolos de higiene, e reforçaram necessidade de maior aproximação da prefeitura com o legislativo. O vereador João Bosco Vaz (PDT), que propôs a reunião, cobra mais transparência da prefeitura. "Até agora só vemos sacrifício da sociedade, não vemos sacrifício do governo, quem gera empregos, impostos, quem tem compromisso. As pessoas estão sem rumo porque o governo não dá um rumo", afirma.

"Economia e saúde não são excludentes uma da outra. Já estamos em julho, e está bem claro que a Covid-19 não é só questão de saúde pelo alcance social, pelos efeitos, é questão econômica, e por suas consequências pode ser uma crise na segurança pública", destaca a vereadora comandante Nádia (DEM). O vereador Valter Nagelstein (PSD) defende um plano para reabertura gradual das atividades econômicas. "O governo tinha que fazer teste em massa, rastreamento e isolamento de doentes", observa, acrescentando ainda a importância da aquisição de respiradores e leitos de UTI. "Se tivéssemos mais 150 leitos, não estaríamos em bandeira vermelha", completa.