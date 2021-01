Versão 2021 do Jeep Renegade aposta no conforto e no valor atraente do modelo STD 1.8 Flex

publicidade

Com poucas alterações em relação à versão anterior, o Jeep Renegade 2021 aposta no valor atraente da versão do modelo de entrada, o STD 1.8 Flex, para consolidar o bom desempenho de vendas no Brasil, onde já foram comercializadas 300 mil unidades desde 2015. O modelo básico, que conta com rodas de liga leve aro 16", controle de tração e estabilidade, freios a disco nas 4 rodas, entre outros, sai a partir de R$ 83.990.

Gerente geral de venda da Iesa Jeep, Cesar Kurz explica que o novo modelo apresenta algumas modificações nas características, mas garante que o carro já está "consolidado" e lidera a categoria dos SUV. "As alterações de um ano para outro do produto são pequenas, como alguns itens de requinte e conforto. Tipo a Renegade Limited, que incorporou teto solar de série, e a Longitude Turbo Diesel, que tem farol de série. Em termos de produto, não tem alteração, até porque é difícil alterar um produto líder. Se mudar daqui a pouco até estraga, então melhor deixar como está e continuar com bom volume de vendas", afirma.

Conforme Kurz, a versão "standard", com preço mais acessível, é um dos trunfos para reforçar a presença da marca no território brasileiro. "É uma versão de entrada do carro, que agregou valor mais atrativo a partir de R$ 83.990. Esse é o maior acréscimo, um carro com valor de entrada pouco mais acessível", observa. De olho na concorrência, que comercializa versões flex, a Jeep também conta agora com modelo de entrada turbo a diesel - o Moab. Com tela de mídia, tração 4x4, pneu misto, gancho reboque, a proposta é oferecer um carro mais 'despojado'.

Kurz reforça que esta versão - que sai a partir de R$ 146.590 - entra por valor de mercado onde a concorrência tem versões flex. "A Jeep trouxe esse carro a diesel, que tem um motor de 170 cavalos de potência, com 39kgfm de torque, com média de consumo muito baixa. Dentro da cidade faz 12km/l e na estrada chega a fazer 18km/l. Tem câmbio de nove marchas, tração 4x4 integral. Ele é bem completo perante a concorrência que usa esse motor flex nessa mesma faixa de valores", destaca. Segundo Kurz, a Jeep tem grande participação de mercado no país, com 20% do segmento. "No RS é um pouco maior, giram em torno de 23% entre os SUVs", observa.

Projeção positiva para 2021

Mesmo com a pandemia do novo coronavírus, as projeções da Jeep para este ano são positivas. Kurz frisa que as concessionárias estão preparadas para receber os clientes, com adoção de medidas preventivas como higienização dos locais. "No mercado como um todo a marca cresceu, fechou ano de 2019 com 5,7% de participação geral. E no ano passado fechou com 6,2% de participação geral. Então a marca cresceu 0,5% num período ruim. Este ano a projeção é que a gente tenha acréscimo de 20% de crescimento de mercado da marca", projeta.

De acordo com Kurz, como parte dos esforços para expandir a marca, uma nova unidade da Jeep será inaugurada este mês em Osório. "A gente está analisando colocar mais lojas da marca no RS ou até fora dele. Por isso o grupo aposta forte e é bastante otimista. A gente fez um ano memorável perto do que a gente teria visto no começo do ano", ressalta, destacando que a marca conta com três unidades: Porto Alegre, Canoas e Osório. Neste fim de semana, uma estrutura será instalada na praia de Atlântida, no Litoral Norte, para quem deseja conhecer o novo modelo do Jeep Renegade. "Quem estiver na praia e quiser fazer um test-drive pode vir", completa.

