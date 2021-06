Zaffari Teresópolis abre ao público

publicidade

Abre ao público nesta quinta-feira o supermercado Zaffari Teresópolis, localizado no Bourbon Shopping Teresópolis, um dos empreendimentos do Linked Teresópolis, complexo multiuso da Avenida Cel. Aparício Borges, em Porto Alegre. Juntamente com o supermercado Zaffari, passam a funcionar unidades das marcas OMO Lavanderia e Panvel Farmácias, e operações na praça de alimentação do shopping, que deve receber lojas de forma gradativa ainda no segundo semestre de 2021. Com área de vendas de 1.700m², 12 checkouts convencionais e mais quatro self checkouts, o supermercado Zaffari Teresópolis é a 38ª unidade da rede. A loja segue a nova identidade arquitetônica da rede Zaffari lançada em 2015, que faz referência estética aos antigos empórios. Com espaços amplos, mobiliário contemporâneo e projeto luminotécnico que valoriza a melhor exposição dos produtos, tem como destaque arquitetônico entrada de luz natural na seção de hortifrutigranjeiros. Os expositores de resfriados e congelados, todos com portas de proteção, proporcionam aos clientes qualidade de apresentação das mercadorias e praticidade.

O mix do supermercado Zaffari Teresópolis é focado em produtos do dia a dia, sendo que os espaços para as carnes selecionadas, fiambres e queijos contam com amplas áreas e grande número de expositores. A padaria possui produção local, complementada por produtos especiais dos habituais fornecedores da rede Zaffari. Com a abertura da loja foram criados 150 empregos diretos.

Acesso

O acesso de pedestres e de veículos pode ser feito tanto pela Av. Cel. Aparício Borges como pela nova rua que está sendo entregue ao bairro, prolongamento da Rua Luiza Rocco. Todas as 609 vagas distribuídas nos três níveis de estacionamento do empreendimento estarão disponíveis a partir de hoje. Internamente, o deslocamento entre os andares pode ser feito através de escadas e esteiras rolantes, rampas e elevadores.

Melhorias no entorno

O Grupo Zaffari realizou diversas melhorias urbanas no entorno do Linked Teresópolis, executadas pela Incorporadora Melnick sob orientação dos técnicos de Secretarias e Departamentos da Prefeitura Municipal de Porto Alegre. As intervenções otimizaram e qualificaram a mobilidade urbana local, complementando o sistema viário junto à Terceira Perimetral. Entre as melhorias, destacam-se os prolongamentos da Rua Luiza Rocco até a Avenida Teresópolis, possibilitando a ligação entre esta e a Avenida Oscar Pereira; modificações da interseção da Av. Cel. Aparício Borges que permite conversão à esquerda tanto para o corredor de transporte coletivo quanto para a pista lateral; alargamento da Av. Cel. Aparício Borges em toda a frente do empreendimento; execução do corredor de transporte coletivo da Av. Cel. Aparício Borges no sentido centro-bairro, e a reformulação geométrica da interseção da Av. Cel. Aparício Borges com a Av. Oscar Pereira, com deslocamento do canteiro central da Av. Oscar Pereira e redimensionamento das faixas de tráfego, possibilitando a travessia segura dos pedestres.

Supermercado Zaffari Teresópolis

- Área total do empreendimento: 2.488 m²

- Área de venda do supermercado: 1.700 m²

- Número de checkouts: 12 convencionais e 4 self-checkouts

- Vagas de estacionamento: 609

- Empregos diretos gerados: 150

Bourbon Shopping Teresópolis

O Bourbon Shopping Teresópolis deverá inaugurar novas lojas ao longo dos próximos meses. Com 70 espaços para operações, o shopping conta com as âncoras Zaffari Teresópolis e Renner, que tem abertura prevista para o início de 2022. O Bourbon Shopping Teresópolis faz parte do empreendimento Linked Teresópolis, composto também pelo Hub da Saúde formado por consultórios e unidades clínicas do Hospital Moinhos de Vento; além de torre residencial com 140 apartamentos e torre comercial com 168 conjuntos comerciais.

Grupo Zaffari

O Grupo Zaffari atua há 86 anos no varejo, acumulando 56 anos de experiência no autosserviço supermercadista e 30 na administração de shopping centers, e conta atualmente com mais de 12 mil colaboradores. Suas atividades iniciaram com a abertura de uma casa de comércio no interior do Rio Grande do Sul, em 1935, por iniciativa dos fundadores Francisco José Zaffari e Santina De Carli Zaffari. O Grupo estreou sua atuação fora do Estado em 2008, inaugurando o Bourbon Shopping São Paulo, na capital paulista.

Rede supermercadista

Formada por 38 unidades, está entre as maiores redes de autosserviço supermercadista do Brasil, conforme ranking da Associação Brasileira de Supermercados – ABRAS. A atuação no setor de shopping centers inclui a administração de 10 empreendimentos, com as bandeiras Bourbon Shopping (sete unidades no Rio Grande do Sul e uma em São Paulo); Porto Alegre CenterLar e Moinhos Shopping (em Porto Alegre).

