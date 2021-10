Aula presencial pode se tornar obrigatória em Minas Gerais ainda em 2021

publicidade

O governo de Minas Gerais cogita tornar obrigatória, ainda em 2021, a presença dos estudantes em sala de aula no Estado, assim como vai ocorrer com São Paulo a partir da próxima semana. A informação foi confirmada pelo secretário de Saúde, Fábio Baccheretti, nesta quinta-feira.

O representante da gestão Zema explica que este tema está entre os assuntos em análise em função da melhora dos dados da pandemia. Segundo Baccheretti, a SEE (Secretaria Estadual de Educação) também tem interesse no retorno e analisa a pauta com a equipe.

"Existem algumas poderações como a situação dos imunossuprimidos e pessoas com doenças crônicas, mas estamos discutindo o que fazer. A ideia da Secretaria de Educação e de Saúde é conseguir retornar com todas as atividades presenciais em Minas Gerais", disse.

Desde o último fim de semana, as escolas mineiras são autorizadas a receber todos os alunos, desde que respeitado o distanciamento de 90 centímetros. A restrição ainda impede a ocupação total dos colégios. "Nosso corpo técnico avalia retirar esta regra", destacou Baccheretti.

Por enquanto, os estudantes não são obrigados a frequentar as aulas presenciais, já que o ensino híbrido foi mantido. Apesar da liberação de aulas pelo governo estadual, a decisão final sobre a reabertura das escolas é de cada município.

Atualmente, todas as regiões de Minas Gerais estão na fase verde, a menos restrita, do programa Minas Consciente.