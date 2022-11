Câmara de Porto Alegre aprova 850 contratações para professores

publicidade

A Câmara Municipal de Porto Alegre aprovou, nesta semana, um projeto de lei do Executivo, que visa à contratação de 850 professores. É para atuação em caráter temporário e por prazo determinado, para atendimento em escolas da rede municipal de ensino em Educação Infantil e nos anos iniciais e anos finais do Ensino Fundamental. As admissões serão por até 365 dias, a partir da assinatura do contrato, podendo ser prorrogadas uma vez, por igual período.

O recrutamento ocorrerá mediante chamamento público dentre os selecionados em processo seletivo em validade, e seguindo a ordem de classificação. Conforme o Executivo, a carência é de, pelo menos: 40 professores de Matemática; 24, de Artes; e 20, de Inglês. E há, ainda, demanda de contratação de professores na Educação Especial, para a disciplina de Espanhol. Os contratados atuarão em regência de classe na Educação Básica, em regime de 20 horas semanais.

O Legislativo debate um projeto de lei que determina que as escolas, creches e berçários públicos e privados devam ofertar curso de capacitação em primeiros socorros para os servidores ou funcionários do município.