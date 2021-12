Censo escolar: ensino médio ganha 190 mil novas matrículas em 2021

publicidade

O número de alunos matriculados no ensino médio em instituições de ensino estadual e municipal no Brasil cresceram 3% em 2021. O percentual equivale a 189.706 registros a mais do que os realizados em 2020, segundo dados divulgados pelo Censo Escolar, do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

A maior evolução entre os alunos que estão no segundo grau foi apurada em escolas da rede estadual que operam em período integral, que ganharam 196 mil novos alunos (+25,8%) na comparação com o ano anterior.

De acordo com o Censo, o aumento do número de matrículas no ensino médio foi decisivo para a evolução positiva de 0,29% (99.525) no número de inscrições nas redes estaduais e municipais do Brasil neste ano.

Além do colegial, o ensino fundamental também apresentou mais matrículas do que em 2020, com 11.712 (0,06%) inscrições a mais em relação ao ano passado. A pré-escola (-57.095) e as creches (-44.798) tiveram reduções de, respectivamente, 1,43% e 1,85% na quantidade de inscrições.

O estudo também aponta a evolução dos alunos que fazem parte do Educação de Jovens e Adultos (EJA). Na passagem de 2020 para 2021, a modalidade perdeu 43.754 matriculados, o equivalente a 1,8% estudantes a menos.

Veja Também