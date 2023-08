Comissão de Educação da Assembleia percorre escolas da Capital

publicidade

Foram retomadas neste mês (em 1º/8), após o recesso parlamentar, as atividades da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa do RS (AL), com visitas a duas escolas municipais no bairro Vila Nova, em Porto Alegre. A presidente da Comissão, deputada estadual Sofia Cavedon, relata que as equipes diretivas têm recebido da Prefeitura material não solicitado, além de continuarem enfrentando problemas, como falta de recursos humanos. Já a Secretaria de Educação da Capital (Smed) assegura que todos os envios são acordados com os diretores de escola.

Sofia assinala que foram entregues – às instituições de ensino da rede – móveis, tablets, brinquedos e materiais didáticos não solicitados. Segundo a parlamentar, os livros recebidos são “incrivelmente inadequados à faixa etária, como os de Educação Financeira e os de Literatura, próprios para o Ensino Médio”, avalia. E também cita a carência de professores de Inglês, Anos Iniciais e monitores.

A Smed afirma, em nota, que “não procedem as críticas feitas sobre o recebimento de materiais”. De acordo com a gestão municipal, após os problemas de logística, foi estabelecida uma reorganização na distribuição de materiais didáticos, tecnológicos e esportivos para as escolas. “Essa redistribuição está sendo feita em alinhamento com os diretores, que têm sido muito compreensivos e parceiros em todo o processo”, garante.

Sobre equipamentos, diz que “nunca” foram distribuídos tablets aos alunos. “As escolas receberam chromebooks. São muito bem aproveitados pelos estudantes, após adequações elétricas, executadas pontualmente em casos necessários.” Já relativo à falta de monitores, a Smed revela que deve ser lançado, neste mês de agosto, novo programa de inclusão, que permitirá a contratação de agentes de educação inclusiva, psicólogos, fonoaudiólogos e assistentes sociais para qualificar a Educação Especial em toda a rede municipal.

