Covid-19: Fiocruz atualiza sobre segurança escolar

Após novo aumento de casos de Covid-19, a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), no Rio de Janeiro, emitiu parecer, em que destaca a importância de segurança no ambiente escolar e das instituições de ensino permanecerem abertas no país. A possibilidade de um hipotético novo fechamento das escolas foi criticado por especialistas. Mas os pesquisadores ressaltam que deve haver cuidado, em afastar casos positivos e sintomáticos respiratórios.

Os técnicos sugerem que os colégios disponibilizem testes, e recomendam doses de reforço da vacina aos trabalhadores da área, além de medidas de proteção. Para a Fiocruz, a detecção de casos nas escolas não significa que a transmissão ocorreu nesses locais, mas levada para esses ambientes. O estudo revela ainda a disseminação limitada nas escolas.