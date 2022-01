Diretor do Inep responsável pelo Enem é exonerado do cargo

publicidade

O governo exonerou nesta terça-feira (25) o diretor de Avaliação da Educação Básica do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), Anderson Soares Furtado de Oliveira. Ele estava à frente da organização do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) havia oito meses.

A exoneração, a pedido, foi publicada no Diário Oficial da União. A cadeira de Anderson será ocupada por Michele Cristina Silva Melo, que era diretora de Estudos Educacionais do órgão.

Em novembro de 2021, o ex-diretor se solidarizou com os servidores que pediram demissão de cargos comissionados no Inep. Em ofício, Anderson pediu valorização dos funcionários e afirmou que a alta gestão do Inep não fornecia "condições para os servidores e colaboradores trazerem excelência nessas entregas".

O órgão viveu uma crise institucional no ano passado. Duas semanas antes da realização do Enem, 37 funcionários pediram demissão. Em carta, eles alegaram "assédio moral" e falta de gestão técnica do presidente do instituto, Danilo Dupas.

A Assinep (Associação de Servidores do Inep) chegou a reunir as denúnicas em um documento de 36 páginas entregue a oito órgãos e instâncias. No relatório, os servidores afirmam que "o Inep vive uma crise política sem precedentes, com perseguição aos servidores, assédio moral, uso político-ideológico da instituição pelo MEC e falta de comando técnico no planejamento dos seus principais exames, avaliações e censos".

Oliveira compõe o quadro de servidores do Inep desde 2013. No Instituto, o pesquisador já ocupou o cargo de gerente de projetos, quando contribuiu para a modernização da gestão organizacional, além de atuar no Programa de Produção Estatística Educacional, que tinha a finalidade de transformar o processo de produção estatística dos censos da Educação Básica e da Educação Superior, alinhado com as melhores práticas internacionais em estatísticas oficiais previstas no Generic Statistical Business Process Model (GSBPM).

Também foi assessor de Gestão no Gabinete da Presidência e atualmente é coordenador-geral do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade), função que exerce desde abril deste ano.