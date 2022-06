Enade 2022 avalia alunos concluintes de 26 áreas de graduação

publicidade

O calendário para o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) 2022, que avalia os alunos concluintes de cursos de bacharelado e superiores de tecnologia, foi publicado no Diário Oficial da União nessa segunda-feira. As provas serão aplicadas no dia 27 de novembro em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal. Os coordenadores de cursos deverão inscrever os estudantes no período de 6 de julho a 31 de agosto no Sistema Enade.

A inscrição é obrigatória para alunos ingressantes e concluintes habilitados de cursos de bacharelado e superiores de tecnologia, ligados às áreas de avaliação desta edição.

O Enade avaliará o desempenho dos estudantes em 26 áreas de graduação. Entre os cursos que serão avaliados neste ano, em bacharelado estão Administração, Comunicação Social (Jornalismo e Publicidade e Propaganda), Direito e Psicologia. Já em tecnologia, incluirá Comércio Exterior, Gestão Pública, Gastronomia, entre outros. Quem não prestar o exame não poderá colar grau e obter diploma.

Cursos avaliados em 2022

Em bacharelado: administração, administração pública, ciências contábeis, ciências econômicas, comunicação social (jornalismo), comunicação social (publicidade e propaganda), direito, psicologia, relações internacionais, secretariado executivo, serviço social, teologia e turismo.

Em cursos superiores de tecnologia: em comércio exterior, design de interiores, design gráfico, design de moda, gastronomia, gestão comercial, gestão da qualidade, gestão pública, gestão de recursos humanos, gestão financeira, logística, marketing e processos gerenciais.