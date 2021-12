Enem: Inep confirma erro e anula questão sobre a Copa do Brasil

publicidade

O Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) divulgou nesta quarta-feira o gabarito oficial do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) e anulou uma questão sobre a Copa do Brasil.

A questão 157 (prova rosa), 178 (prova amarela), 138 (prova azul) e 155 (prova cinza) exibia todos os clubes campeões da Copa do Brasil e a quantidade de títulos de cada um até 2018 e perguntava "Qual expressão determina a quantidade de painéis diferentes que a CBF poderá montar?".

No domingo, após a aplicação do Enem, durante a correção da prova de matemática, os professores do Anglo Leonardo da Vinci questionaram as respostas apresentadas. Segundo eles, nenhuma delas estava correta.

Segundo o Inep, a questão anulada não compromete o processo de estimação da nota dos participantes. Isso acontece porque o cálculo estatístico da nota do Enem, de acordo com a metodologia da TRI (Teoria de Resposta ao Item), considera a combinação da coerência do padrão de resposta com o pressuposto da cumulatividade e, ainda, as características (parâmetros de complexidade) de cada item.

