Enem: primeiro dia de prova tem abstenção de 26% dos candidatos

O primeiro dia de provas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), realizado neste domingo teve 26% dos inscritos ausentes, segundo balanço do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) divulgado nesta noite.

Danilo Dupas, presidente do instituto, celebrou o dado afirmando que ele é semelhante ao registrado em anos anteriores, e que é preciso considerar que a pandemia de Covid-19 ainda não acabou. "São dados próximos ao histórico do Enem, em termos de ausentes", afirmou. Ele citou dados de abstenção de anos anterioes à pandemia: em 2019, foi de 22,9%; em 2018, de 24,7% – 2019; e em 2017, de 30,1%.

O Enem teve inicialmente pouco mais de 4 milhões de candidatos inscritos, o menor número desde 2009. Após o pagamento da taxa, esse número caiu para 3.109.762 com inscrição confirmada. Para a versão em papel, o Inep registrou 3.040.871 inscritos. Para a modalidade digital, foram confirmados 68.891 participantes.

Prova

A primeira prova foi realizada neste domingo para mais em meio a polêmicas e à debandada de funcionários do Inep, responsável pela aplicação do exame.

Os candidatos foram submetidos a 90 questões objetivas de múltipla escolha, sendo 45 questões das disciplinas de linguagens, códigos e suas tecnologias e outras 45 questões das disciplinas de ciências humanas e suas tecnologias. Entre os temas, houve questões sobre cultura indígena, meio ambiente e até uma questão que usou um trecho da canção Admirável Gado Novo, do compositor Zé Ramalho. A redação dissertativa-argumentativa foi sobre "invisibilidade e registro civil".

