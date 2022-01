Enem será aplicado nos dias 13 e 20 de novembro em 2022

publicidade

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) acontecerá nos dias 13 e 20 de novembro no Brasil, anunciou o Ministério da Educação (MEC) em edição do Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira. Nessa quinta, o ministro Milton Ribeiro já havia afirmado que as provas aconteceriam nestas datas, em postagem no Twitter.

"A publicação deste cronograma demostra o fortalecimento da governança da autarquia. A atual gestão do Inep busca maior efetividade dos processos de avaliação com transparência e em plena sinergia com MEC, disse o integrante do governo.

O exame seleciona estudantes para vagas do ensino superior públicas, pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu), para bolsas em instituições privadas, pelo Programa Universidade para Todos (ProUni), e serve de parâmetro para o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Os resultados também podem ser usados para ingressar em instituições de ensino portuguesas que têm convênio com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), vinculado ao MEC.

Na portaria divulgada hoje, o MEC também estabelece as datas de aplicação do Enem para pessoas privadas de liberdade (PLL): 13 e 14 novembro. Além disso, informa que o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) ocorrerá no dia 27 do mesmo mês.