Feira do Livro, Simers e Vestibular. Confira a Agenda do Ensino desta quarta-feira, 8/11

Autógrafos

Nesta quarta-feira (8/11), estudantes e professores do Colégio Farroupilha, em Porto Alegre, irão autografar a obra "Pontos Turísticos de Porto Alegre por Diferentes Olhares", na Feira do Livro da Capital, das 9h às 11h35min. A obra trata dos estudos realizados na escola sobre a cultura e a história da capital gaúcha.



Simers

Ontem (7/11), foi determinado pela juíza titular da 2ª Vara do Trabalho de Canoas, Eliane Covolo Melgarejo, a reintegração do professor de Medicina da Ulbra e vice-presidente do Sindicato Médico do RS (Simers) Dr. Marcelo Matias na Associação Educacional Luterana do Brasil (Aelbra), mantenedora da Universidade Luterana do Brasil (Ulbra). Entre as garantias está a estabilidade temporária do emprego. Mais informações sobre o caso.



UCS

Até 12/11, a Universidade de Caxias do Sul inscreve para o Vestibular de Medicina. A prova será aplicada em 19/11.