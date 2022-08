Fies oferece mais de 44 mil vagas para o 2º semestre; veja o calendário

publicidade

As inscrições para o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) do 2º semestre de 2022 podem ser feitas até 12 de agosto. O Ministério da Educação (MEC) informa que são mais de 44 mil vagas oferecidas nesta edição do programa, que é voltado a estudantes interessados em financiar cursos em instituições privadas de Ensino Superior no país.

As inscrições devem ser realizadas no Portal Acesso Único. Os candidatos não selecionados na chamada regular serão incluídos na Lista de Espera. Já os resultados serão divulgados no dia 16 de agosto.

Podem concorrer ao financiamento, todos os estudantes que fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), de qualquer edição, desde 2010, e que tenham obtido média mínima de 450 pontos nas provas, e nota superior a zero na Redação. Conforme o MEC, é vedada a inscrição para quem tiver feito o Enem como treineiro (participantes menores de 18 anos, que não concluíram o Ensino Médio e tenham feito o Exame para testar conhecimentos e habilidades).

Para obter o financiamento, é necessário comprovar renda mensal familiar per capita de até três salários mínimos. O Fies, que acontece duas vezes por ano, em 2022 deverá financiar um total de 110.925 vagas.

O MEC fixou valor semestral mínimo e máximo de custeio para os cursos de graduação a serem financiados. Para Medicina, o valor semestral máximo será de R$ 52.805,66. Para os demais, máximo de R$ 42.983,70. Já o valor mínimo para todos os cursos será de R$ 300,00. Os máximos e mínimos aplicam-se aos aditamentos de renovação semestral a partir do 2º semestre de 2022, referentes aos contratos em fase de utilização.

Cronograma

Inscrição: Até 12 de agosto

Resultado: Será divulgada chamada única no dia 16 de agosto

Lista de Espera: Em 16 de agosto

Pré-Selecionados: De 17 a 19 de agosto, devem ser complementadas as inscrições dos candidatos da chamada regular. E de 22 de agosto a 22 de setembro, convocação dos integrantes da Lista de Espera.