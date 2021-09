Governo diz que retomará em outubro obras no Instituto de Educação Flores da Cunha, em Porto Alegre

publicidade

O governo gaúcho prevê para 4 de outubro o reinício das obras de restauro no Instituto de Educação General Flores da Cunha (IE), localizado no bairro Bom Fim, em Porto Alegre. A informação foi divulgada pela deputada estadual Sofia Cavedon (PT-RS), que protocolou, junto ao Ministério Público (MP-RS), pedido de informação e providências. Obras estão interrompidas desde setembro de 2019.

Conforme despacho da promotora Ana Cristina Ferrareze, a resposta do governo é de que a demanda está em negociação entre as secretarias estaduais de Educação e Obras, junto à empresa responsável. E sobre outras obras escolares, a audiência com a Promotoria de Educação do MP, solicitada por Sofia, será agendada para discutir a situação na rede estadual.

A restauração do prédio inclui os telhados, móveis, redes de água, luz e esgoto, fachada externa e interna, salas e banheiros. O Instituto de Educação General Flores da Cunha possui 1.360 alunos matriculados na educação infantil, ensino fundamental e médio, além de abrigar um centro de formação de docentes e a educação de jovens e adultos. Devido à reforma, os alunos da instituição estão distribuídos em quatro escolas estaduais da mesma região: Felipe de Oliveira, Rio Branco, Professora Dinah Néri Pereira e Roque Callage.