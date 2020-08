Inep assina contrato de R$ 63 milhões com gráfica para o Enem

publicidade

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pela aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) assinou um contrato de R$ 63 milhões com a gráfica Plural para a impressão das provas.

Assinado na última sexta-feira, 31 de julho, o documento tem validade de um ano e finaliza o processo de licitação. A Justiça havia impedido a assinatura do contrato alegando que a gráfica Plural deveria comprovar os requisitos de segurança exigidos. Normalmente, o contrato com a gráfica é assinado em maio.

As provas impressas serão aplicadas nos dias 17 e 24 de janeiro de 2021, com a distribuição dos Cadernos de Questões, dos Cartões-Resposta, das Folhas de Redação e das Folhas de Rascunho. Para o Enem Digital, que será em 31 de janeiro e 7 de fevereiro de 2020, os participantes receberão as Folhas de Redação e as Folhas de Rascunho, já que apenas a redação será feita em formato impresso.

O contrato assinado prevê ainda a impressão do material para o pré-teste de itens e as provas de reaplicação, realizada para casos específicos de participantes com problemas logísticos ou doenças infectocontagiosas. Também está prevista a tiragem destinada ao Enem para adultos privados de liberdade e jovens sob medida socioeducativa que inclua privação de liberdade (Enem PPL). As aplicações serão em 24 e 25 de fevereiro de 2021.