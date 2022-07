Inep divulga número de inscritos no Enem 2022 por estado e cidade

publicidade

O Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) divulgou o número de inscrições confirmadas na edição 2022 do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), por estado e município.

De acordo com os dados, a cidade de São Paulo lidera o ranking, com 131.951 participantes para a versão impressa, seguido por Rio de Janeiro (99.231), Fortaleza (68.485) e Brasília (61.242). Na versão digital, novamente a capital paulista aparece em primeiro lugar, com 10.033 inscritos, seguida por Belo Horizonte (3.164) e Curitiba (2.733).

Ao todo, 3.396.632 pessoas estão inscritas, considerando as duas versões (impressa e digital). Os 26 estados e o Distrito Federal registraram aumento em relação à edição de 2021. O Inep aplicará o exame nos dias 13 e 20 de novembro de 2022.

Dos inscritos, 3.331.566 vão fazer a versão impressa da prova, e 65.066, a digital. Entre os participantes, 2.028.353 (59,7%) são isentos da taxa de inscrição e 1.368.279 (40,3%), pagantes. Os dados são considerados preliminares até a apuração definitiva, tendo em vista que há casos de processos judiciais, comissão de demandas, além de outras situações excepcionais.