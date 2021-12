Inep divulga o gabarito oficial do Enem 2021

publicidade

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgou nesta quarta-feira o gabarito oficial das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Os participantes podem conferir as respostas no site do instituto. O resultado será divulgado no dia 11 de fevereiro de 2022.

Gabarito oficial - 1º dia

- Prova Azul

- Prova Amarela

- Prova Branca

- Prova Rosa

Gabarito oficial - 2º dia

- Prova Azul

- Prova Amarela

- Prova Cinza

- Prova Rosa

De acordo com informações do Inep, 2,1 milhões realizaram as provas do Enem nos últimos dias 21 e 28 de novembro. Este é o menor número de participantes desde 2004. O número total de abstenções foi de 29%, menor que na última edição, mas ainda considerado alto pelo número de inscritos.

Os participantes responderam a 180 questões de ciências humanas, linguagens, ciências da natureza e matemática. O tema da redação deste ano foi Invisibilidade e Registro Civil.

As notas do Enem podem ser usadas para acessar o ensino superior e participar de programas como o Sistema de Seleção Unificada (Sisu), que oferece vagas em instituições públicas, o Programa Universidade para Todos(Prouni), que oferece bolsas de estudo em instituições privadas e o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), que oferece crédito estudantil.

Questão sobre Copa do Brasil é anulada

Uma questão da prova de matemática e suas tecnologias sobre a Copa do Brasil foi anulada. A questão 157 (prova rosa), 178 (prova amarela, laranja e verde), 138 (prova azul) e 155 (prova cinza) exibia todos os clubes campeões da Copa do Brasil e a quantidade de títulos de cada um até 2018 e perguntava "Quais as quantidades de painéis diferentes que a CBF pode montar?".

No domingo, após a aplicação do Enem, durante a correção da prova de matemática, os professores do Anglo Leonardo da Vinci, questionaram as respostas apresentadas. Segundo eles, nenhuma delas estava correta.

Segundo o Inep, a questão anulada não compromete o processo de estimação da nota das participantes. Isso acontece porque o cálculo estatístico da nota do Enem, de acordo com a metodologia da TRI (Teoria de Resposta ao Item), considera a combinação da coerência do padrão de resposta com o pressuposto da cumulatividade e, ainda, as características (parâmetros de complexidade) de cada item.

Polêmicas

A edição do Enem deste ano foi marcada por muitas polêmicas. Cerca de 37 funcionários do Inep pediram demissão às vésperas da prova. Eles alegaram falta de gestão e assédio moral. O diretor do Inep, Danilo Dupas, e o ministro da Educação, Milton Ribeiro, negaram as acusações.

Os dois participaram de audiências para explicar a crise no Inep, mas não esclareceram a presença de um agente da polícia federal na área segura durante a montagem das provas do Enem.