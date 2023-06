Inscrições para Fies do 2º semestre de 2023 começam em 4 de julho; veja como participar

publicidade

As inscrições para o processo seletivo do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) para o segundo semestre do ano vão de 4 a 7 de julho. Segundo o Ministério da Educação (MEC), os resultados vão ser divulgados em chamada única no dia 11 do mesmo mês. As inscrições devem ser feitas pelo portal Acesso Único.

Na hora do cadastro, o candidato deve informar a ordem de prioridade dos três cursos, com turnos e locais. A classificação é feita pela média entre as notas das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) realizadas pelo candidato a partir de 2010.

O estudante não pode ter zerado a redação, e a pontuação deve ser igual ou superior a 450. O aluno que participou como "treineiro" em alguma prova no período não poderá utilizar a nota no cálculo final. Além disso, os candidatos devem possuir renda familiar mensal de até três salários mínimos.

Para os estudantes que tiveram a inscrição postergada, aquela que pode ser efetivada no semestre seguinte ao que o aluno foi pré-selecionado, a complementação da inscrição na página do Fies deverá ser realizada de 14 a 16 de junho e deve obedecer às mesmas regras dos outros candidatos.

Confira as datas:

Inscrições – 4 a 7 de julho

Resultado – 11 de julho

Complementação da inscrição dos pré-selecionados em chamada única – 12 a 14 de julho

Convocação por meio da lista de espera – 18 de julho a 29 de agosto

Inscrições postergadas - Complementação da inscrição postergada para o segundo semestre de 2023 – 14 a 16 de junho

Fies

Em todo o ano de 2023, o Fies vai oferecer 112.168 vagas. O projeto financia a graduação de estudantes matriculados em cursos presenciais em instituições particulares com boa avaliação no MEC.

O programa financia até 100% do valor do curso, de acordo com a renda familiar mensal bruta do estudante e do comprometimento dessa renda com o pagamento da mensalidade.