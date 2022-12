Instituições federais de Ensino solicitam apoio urgente

publicidade

A Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes) e o segmento com unidades no Estado dizem que a situação é dramática depois dos bloqueios de recursos ocorridos no início deste mês e promovidos pelo governo federal e pedem apoio urgente. A medida afeta o andamento das universidades e dos Institutos Federais (IFs), inviabilizando os pagamentos, até mesmo os previamente assumidos.

O presidente da entidade, Ricardo Marcelo Fonseca, lembrou nesta quinta-feira (15/12), em vídeo publicado no YouTube, que as iniciativas recentes do Ministério da Educação (MEC), que liberaram verbas para o pagamento de bolsas da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) e do Plano Nacional de Assistência Estudantil (Pnaes) não resolveu a falta de quitação dessa modalidade de assistência. “Levantamento do nosso Fórum Nacional de Pró-Reitores de Planejamento e de Administração apontou que, no que diz respeito aos orçamentos das universidades, essas medidas cobriram menos de 10% do tamanho do buraco que foi deixado no início de dezembro, levando a uma situação dramática”, afirma.

O dirigente explicou que existe um montante imenso de bolsas que não foram pagas, pois nem todas provêm da Capes e do Pnaes, mas pagas com os próprios orçamentos das universidades. “Relatório, só das universidades, sem contar os institutos federais, aponta que mais de R$ 21 milhões em bolsas estão atrasadas”, revela.

Fonseca lembrou da situação dos trabalhadores terceirizados. “Eles estão sendo demitidos ou prestes a perderem os empregos nas empresas, que não recebem nenhum centavo das universidades pela ausência de recursos”, enfatiza. Ele garante que a situação de colapso persiste e que o setor precisa “urgentemente de solução para os problemas”. O reitor ressalva que “todos os demais compromissos das universidades, como contratos, serviços e empenhos naturais do dia a dia, deixam de acontecer”.

A expectativa da Andifes é em relação à medida provisória, anunciada nesta semana, em 14 de dezmebro, pelo MEC, para restabelecer os recursos ou a PEC da Transição, que define regras para a mudança da Presidência da República em relação ao Orçamento de 2023.

No RS

A Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA) informou nesta quinta-feria que está sem recursos para pagamento de bolsas de iniciação científica, extensão, mestrado, doutorado, pós-doutorado, apoio técnico e também para cumprir com os contratos já licitados e empenhados e contas básicas, como água e luz. Já a Universidade Federal do Pampa (Unipampa) promoveu reunião nesta semana, em 14 de dezembro, na Câmara de Vereadores, em Uruguaiana, na qual esclareceu sobre a situação. “Estamos prestes a finalizar 2022 com o pior cenário orçamentário da história da instituição. Difícil buscar forças para seguir estudando ou trabalhando sem previsão”, diz a diretora do campus local, Cheila Stopiglia. Ela contou que faltam recursos para o pagamento de conta de luz, contrato de manutenção de poços para fornecimento de água e com terceirizados. Além disso, mais de 412 alunos estão sem receber bolsa de permanência no campus.