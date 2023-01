Institutos federais pedem para recompor orçamento

publicidade

A recomposição imediata do orçamento das instituições federais de Ensino Superior, com unidades no Rio Grande do Sul, foi a demanda prioritária levada pelos reitores que atuam no Estado na reunião do Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (Conif), ocorrida nesta quarta e quinta-feira, em Brasília. “Nosso orçamento vem sendo diminuído e os valores para 2023 não contemplam as necessidades das instituições, com redução entre 10% e 11% em relação a 2022, que já foi insuficiente”, disse o reitor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do RS (IFRS), Júlio Xandro Heck, que saiu do encontro otimista, após disposição do secretário do Ministério da Educação (MEC), Getúlio Marques Ferreira, em resolver os problemas dos estabelecimentos de ensino.

O dirigente avalia que o orçamento para este ano deve ser igual ao de 2022, mas com correção pelo IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), que mede a inflação oficial no Brasil. “Sem isso, o funcionamento das instituições estará comprometido”, explicou.

Outras medidas necessárias, segundo o reitor, são um orçamento específico para contratação de profissionais para atendimento educacional especializado e a recomposição salarial das categorias, professores e técnicos administrativos. “Essas carreiras estão há mais de 6 anos sem reajuste”, declarou.

A reunião do Conif debateu também a gestão de pessoas e o desenvolvimento do segmento, assuntos encaminhados ao MEC. Também apresentaram as demandas das instituições os reitores Flávio Nunes, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-Rio-Grandense (IFSul) e Nídia Heringer, do Instituto Federal Farroupilha (IFFar).