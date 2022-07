Interditado há quatro meses, colégio de São Leopoldo pode receber obras em 20 dias

publicidade

As obras no Instituto Estadual de Educação Professor Pedro Schneider, em São Leopoldo, conhecido, na comunidade, como Colégio Pedrinho, fechado desde fevereiro, ainda não começaram. E os alunos, cerca de 1,2 mil, estão alocados em outras instituições e enfrentam problemas com transporte. Segundo o diretor Vinicius Vilella, muitos deixam de frequentar as aulas.

O Corpo de Bombeiros local interditou a escola, pois identificou pontos de risco de acidente, com a instalação elétrica muito próxima das janelas, situação que “pode causar acidentes”. E os técnicos verificaram desgaste na estrutura de um banheiro.

A situação obrigou a mudança dos alunos, professores e servidores. Segundo Vinicius, em março, as nove turmas de Ensino Fundamental foram para a Escola Estadual de Ensino Médio Dr. Caldre Fião, a 2 km do Instituto. Em abril, as 40 turmas do Ensino Médio e do Curso Normal foram para a Unisinos.

“O problema são as poucas linhas de ônibus, os poucos horários, visto que, no Instituto, por ser no Centro, existem mais meios de transporte. Mas, no bairro Fião, isso não ocorre, e na Unisinos, os alunos precisam de até dois ônibus para chegar.”

O diretor explicou que, em 2018, foi solicitada, para a 2ª Coordenadoria Estadual de Educação, uma reforma, mas que “a Secretaria da Educação preferiu, somente agora, atender esse pedido por obras totais, em vez de só desinterditar o local, para voltarmos para o colégio”. Acrescentou que a Promotoria de Educação ajuizou ação, em maio, e o juiz determinou que a obra deveria iniciar em 30 dias, mas não ocorreu. “Estamos esperançosos com a obra, que deve durar de 4 e 6 meses”, disse.

A Secretaria informou que o trabalho está em fase de validação de garantias contratuais para início dos serviços em até 20 dias. E sobre o transporte, o contrato com a Unisinos incluiu ampliação de 12 horários do ônibus circular.