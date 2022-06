Longas filas marcam 1º dia da volta às aulas 100% presencial na Ufrgs

publicidade

A segunda-feira foi marcada pelo retorno presencial de milhares de estudantes nos campi da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs), em Porto Alegre e Tramandaí. Com 100% de aulas, setor administrativo e serviços de volta à presencialidade, esse primeiro dia ainda foi de ajustes. Nos seis Restaurantes Universitários (RUs), os alunos enfrentaram longas filas; e houve grande demora para fazer o cartão universitário.

Na Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação (Fabico) ocorreram atividades de recepção aos calouros. Já os veteranos voltaram às salas ainda sob alguns impactos da pandemia, como a falta de profissional técnico para o estúdio de fotografia. Mesmo com solicitação dos professores, a direção da unidade ainda não deu retorno sobre o atendimento de um profissional, e não há previsão de aulas no estúdio, até a contratação.

No Campus Centro, onde fica a Faculdade de Educação, os alunos enfrentaram longas filas e demoraram cerca de uma hora e meia para fazer o cartão de estudante. A direção da Ufrgs informou que todos que estavam na fila até as 16h foram atendidos, mas que a demanda foi alta, como o esperado, para o início de semestre. Nos RUs, além da dificuldade para conseguir almoçar, muitos alunos tiveram problemas com agendamento das refeições, longas filas e lista de espera, fazendo com que muitos desistissem da refeição.

A Pró-reitoria de Assuntos Estudantis (Prae) da Ufrgs afirmou que foram mais de 4 mil estudantes almoçando hoje nos seis RUs da Capital, sendo que 10% deles tiveram acesso liberado, em razão do não agendamento ou da fila de espera. Segundo a Prae, são disponibilizados 12.600 almoços por dia. “Quantidade esta que não era atingida nem antes da pandemia, portanto não deve haver problemas no agendamento dos estudantes.”

O 1º semestre letivo de 2022 na Ufrgs ocorre entre 13 de junho e 20 de outubro. Assim como as demais universidades federais gaúchas, encontra-se com o calendário atrasado, em função da paralisação que houve nas instituições federais no início da pandemia de Covid-19. No Extremo-Sul, na Universidade Federal do Rio Grande (Furg), por exemplo, as atividades presenciais já retornaram, como na Ufrgs, com funcionamento escalonado e gradativo, desde o ano passado.

Já a Universidade Federal de Pelotas (UFPel) é a única instituição federal gaúcha que ainda não iniciou o 1º semestre letivo deste ano. Mesmo após a pressão da comunidade acadêmica, o retorno presencial foi mantido apenas para 1 de agosto. Em abril, a universidade emitiu nota confirmando o retorno de todos os cursos para a data, com exceção do curso de Direito, que tem calendário acadêmico diferenciado e retornou ao presencial em maio.

Calendários

Os calendários letivos das universidades federais gaúchas, prejudicados no início da pandemia, atualmente encontram-se ainda bastante desencontrados, com o 1osemestre acadêmico de 2022 ocorrendo em:

• Ufrgs: 13/6 a 20/10

• UFCSPA: 25/4 a 20/8

• UFSM: 11/4 a 20/8

• UFPel: 1/8 a 2/12

• Furg: 25/4 a 20/8

• Unipampa: 25/4 a 20/8